Tăng ga bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh dừng, tài xế đầu kéo bị phạt 67 triệu đồng

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe đầu kéo có nhiều hành vi vi phạm, đồng thời đề xuất xử phạt tổng cộng 67 triệu đồng sau khi người này không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và tăng ga bỏ chạy.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 11h ngày 27/6, Tổ công tác số 2 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 21B thì phát hiện ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 30M-370.XX kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29RM-060.XX có dấu hiệu cơi nới kích thước thành thùng.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà tăng tốc rời khỏi khu vực. Tổ công tác lập tức bám theo, liên tục phát tín hiệu và sử dụng loa yêu cầu người điều khiển dừng xe, song tài xế vẫn tiếp tục di chuyển. Chỉ khi đến khu vực đường 427, người này mới dừng phương tiện.

Lực lượng CSGT cũng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế P. (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe là N.C.P. (SN 1993, trú tại Hà Nội).

Kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện có kích thước thành thùng không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển.

Lực lượng CSGT cũng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế. Kết quả đều âm tính.

Cảnh sát đo kích thước thành thùng của ô tô đầu kéo. (Ảnh: CACC)

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội CSGT đường bộ số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.C.P., đồng thời là chủ phương tiện, về ba hành vi gồm: điều khiển xe có kích thước thành thùng không đúng thông số kỹ thuật; không có giấy phép lái xe theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Với các lỗi nêu trên, tài xế bị đề xuất xử phạt tổng cộng 67 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện và buộc chủ phương tiện khôi phục lại kích thước thùng xe theo đúng quy định trước khi tiếp tục tham gia giao thông.