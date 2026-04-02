Tạm giữ thiếu niên chặn đường, dùng dao đâm nam sinh ở Đồng Nai

Ngày 2/4, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an phường Phước Long tạm giữ Lê Minh Nghĩa và Đỗ Hoàng Phi (cùng 16 tuổi, ngụ phường Phước Bình) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, trưa 23/3, Đỗ Hoàng Phi điều khiển xe máy chở Lê Minh Nghĩa đến khu vực Trường THPT Phước Long. Tại đây, Nghĩa rủ Phi chờ một nam sinh tên Phú tan học để chặn đường đánh. Nghĩa có cầm theo dao khi đi tìm Phú.

Khi đi đến đoạn đường Trần Hưng Đạo (phường Phước Long), Phi lái xe ép và chặn xe của Phú lại. Lúc này, Nghĩa nhảy xuống xe cầm dao tấn công Phú. Mặc dù bỏ chạy nhưng Phú vẫn bị Nghĩa đâm ở vùng lưng. Sau khi gây án, Phi điều khiển xe cùng Nghĩa chạy khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Long nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ bạo lực học đường gây bức xúc dư luận. Khoảng 15h ngày 23/3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về việc một nhóm học sinh đánh nhau, kèm theo video lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh, do mâu thuẫn cá nhân, 5 học sinh của hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài đã đánh hội đồng em B.L (học sinh lớp 8, Trường THCS Trảng Dài). Nhóm này dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt, nắm tóc kéo giật khiến nạn nhân bị đau và phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc bị quay clip, đăng tải lên các hội, nhóm trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an phường Trảng Dài đã yêu cầu quản trị viên các hội, nhóm liên quan gỡ bỏ nội dung vi phạm.