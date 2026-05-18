Đề xuất lập Quỹ nhà ở Trung ương quy mô 10.000 tỷ đồng

Thông tin được Bộ Xây dựng nêu trong báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.

Bộ Xây dựng đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ nhà ở Trung ương.

Theo báo cáo, lũy kế đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô khoảng 720.055 căn hộ. Trong đó, 231 dự án đã hoàn thành với quy mô 180.850 căn; 234 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 233.962 căn và 316 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 305.243 căn.

Bộ Xây dựng cho biết: “Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 72% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội”.

Liên quan đến việc thành lập Quỹ nhà ở Trung ương, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ trong giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến bố trí 5.000 tỷ đồng trong năm 2026 và 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2029 - 2030.

Đối với Quỹ nhà ở địa phương, hiện có 13 địa phương đã hoàn thành việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương và đang trình Hội đồng nhân dân bổ sung nguồn vốn để triển khai hoạt động. Có 20 địa phương đang hoàn thiện thủ tục giao quỹ tài chính hiện có trên địa bàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương. Riêng tỉnh Sơn La đang hoàn thiện việc thành lập quỹ theo hướng tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Nguồn cung nhà ở xã hội hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân, vẫn còn khoảng cách khá xa giữa cung và cầu.

Theo tổng hợp báo cáo của 23/34 địa phương, có 18 địa phương báo cáo nhu cầu thuê nhà ở trong giai đoạn 2026-2030 với tổng số khoảng 71.187 căn. Trong khi đó, các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh và Gia Lai cho biết chưa phát sinh nhu cầu; Thanh Hóa và Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi hoàn tất việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương và rà soát thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026.

Định hướng sửa đổi luật tập trung vào việc luật hóa các chính sách thí điểm đã phát huy hiệu quả, kế thừa những chính sách còn phù hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; khẩn trương hoàn thành việc thành lập mới hoặc giao quỹ tài chính hiện có để thực hiện chức năng của Quỹ nhà ở địa phương tại 21 địa phương chưa hoàn thành.

Các địa phương cũng được đề nghị ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách để cấp bổ sung vốn điều lệ ban đầu theo quy định tại Nghị định số 302/2025/NĐ-CP nhằm giúp các Quỹ nhà ở sớm có nguồn lực đi vào hoạt động.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện việc định danh tài sản trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP. Việc này nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ và kết nối liên thông từ Trung ương đến địa phương, qua đó hỗ trợ quá trình xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo hướng nhanh chóng, minh bạch và chính xác hơn.

Bộ Xây dựng cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an để điều tra, xử lý nghiêm các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội nhằm ngăn chặn tiêu cực trong lĩnh vực này theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.