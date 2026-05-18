Vingroup tuyển 20.000 lao động: Điểm tựa sinh kế cho người dân địa phương

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đô thị và hạ tầng, Đại học Thủy lợi, chàng cử nhân 24 tuổi Lê Văn An nhanh chóng xin được việc thi công công công trình cho một đội thầu tư nhân tại khu vực Bạch Mai, Hà Nội.

So với bạn bè cùng độ tuổi mới ra trường, Lê Văn An từng hài lòng vì có thu nhập ổn định với mức lương 12-14 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian, chàng trai trẻ nhận ra, số tiền đó không đủ cho các chi phí sinh hoạt, thuê nhà đắt đỏ tại trung tâm thành phố. Để tiết kiệm được một khoản dự phòng cho những kế hoạch lớn trong tương lai là điều khó khả thi.

Khi đang loay hoay với bài toán thực hiện kế hoạch tương lai, tình cờ, An được biết Tập đoàn Vingroup thông báo tuyển dụng 20.000 lao động cho dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Đặc biệt, dự án này ở Thường Tín, cách nhà An không xa.

Lê Văn An đến nộp hồ sơ tại siêu dự án KĐT Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Tia sáng vụt loé trong đầu, vừa làm hồ sơ ứng tuyển, An vừa mơ về cuộc sống sáng đi làm, tối về ăn cơm mẹ nấu.

"Lý do đầu tiên khiến tôi lựa chọn dự án này là vị trí làm việc nằm ngay tại địa phương. Việc được làm gần nhà mang lại sự thuận tiện lớn trong việc đi lại, đồng thời giúp tôi cắt giảm đáng kể chi phí ăn ở sinh hoạt so với khi làm việc tại nội thành. Quan trọng hơn, tôi thấy mức lương cùng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ tại đây cao và tốt hơn so với công việc cũ", An chia sẻ.

Không còn trẻ như An, tuổi tác với chị Hà Thị Phán (SN 1986, quê Thanh Hoá) là một rào cản lớn khi tìm kiếm việc làm.

Chị Phán từng làm công nhân tại một công ty giày da ở Nghệ An. Tuy nhiên, mức thu nhập cũ khá chật vật, chỉ đủ chi tiêu qua ngày chứ không có tích lũy. Trong khi đó, ở tuổi 38, chị khó tìm được công việc khác do các công ty giày da hiện nay chủ yếu ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ.

May mắn, một đồng nghiệp cũ đang cùng chồng làm thơ phụ tại công trường này đã kể cho chị Phán về công việc với chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Nhận thấy mức lương công ty đưa ra khá cao và xứng đáng, chị Phán quyết định ứng tuyển vào công trường với mong muốn cải thiện thu nhập, có thêm khoản tiết kiệm để lo cho gia đình.

Anh Thân Ngọc Hiếu rất hài lòng với chế độ an sinh của Vingroup.

Anh Thân Ngọc Hiếu (xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, bên cạnh thu nhập và chế độ phúc lợi, hình thức trả lương của Vingroup cũng là một "điểm cộng" khiến nhiều người mong đợi. Việc trả lương hai lần một tháng vào ngày 15 và 30 là một chính sách rất tốt của công ty. Điều này giúp anh cân đối được tài chính, sắp xếp được các kế hoạch cá nhân.

Chính vì vậy, khi biết thông tin tuyển dụng qua các kênh truyền thông trên mạng xã hội như TikTok và Facebook, anh Hiếu liền liên hệ qua số điện thoại để xác nhận sau đó quyết định xuống Hà Nội, đến văn phòng để phỏng vấn.

"Tôi thấy chế độ đãi ngộ của công ty rất tốt, đặc biệt là việc lo liệu ăn uống và ký túc xá cho công nhân, ngoài ra, công ty còn có chính sách hỗ trợ tăng lương và nâng bậc theo tay nghề theo định kỳ 6 tháng", anh Hiếu cho hay.

Ước mơ công việc ổn định, tích cóp để mua sắm những món đồ giá trị cho gia đình không còn là ước mơ xa xỉ với mỗi người lao động của Vingroup. Chị Nguyễn Thị Thanh Phương (thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, Hà Nội) từng làm tự do qua rất nhiều nghề, từ bán hoa tươi và buôn bán ở chợ rồi ai thuê gì làm nấy.

Tuy nhiên, công việc bấp bênh, cuộc sống không ổn định và chi tiêu gia đình luôn eo hẹp. Thông qua mạng xã hội và được bạn bè đã làm ở đây giới thiệu, chị Phương biết đến tập đoàn Vingroup và quyết định xin vào làm việc với mong muốn có một công việc và thu nhập ổn định hơn. Hiện tại, chị Phương làm ở tổ vệ sinh, công việc hàng ngày chủ yếu quét dọn vệ sinh khu vực.

"Từ khi vào Vingroup, mức lương của tôi tăng khoảng 50% so với khi làm ở ngoài. Thu nhập ổn định cùng các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm rất tốt giúp cuộc sống của tôi không còn bấp bênh, có thể chăm lo cho gia đình được nhiều hơn. Qua quá trình làm việc, tôi đã tích cóp và mua được một chiếc xe máy mới. Sắp tới, tôi cũng dự định dùng số tiền tiết kiệm được để đầu tư cho các con ăn học tốt hơn", chị Phương vui mừng chia sẻ.

Không chỉ tạo công ăn việc làm ổn định cho 20.000 lao động, Vingroup còn mang lại sự an tâm về cuộc sống cho hàng nghìn mái ấm gia đình. Bởi việc làm ổn định không chỉ bảo đảm sinh kế mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự, ngăn ngừa tệ nạn xã hội.

Ông Phạm Văn Thịnh (thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, Hà Nội) cho hay, ông có 2 con gái và 2 cháu ngoại đang làm việc thi công trong công trình. Các cháu trai làm bên cơ khí, rửa xe, còn hai con gái thì làm công việc buộc sắt thép.

Ông Phạm Văn Thịnh an tâm khi con, cháu đều có việc làm ổn định.

"Chính sách Vingroup ưu tiên tuyển dụng 20.000 lao động là người dân địa phương vào làm việc rất ý nghĩa. Chính sách này mang lại lợi ích rất lớn. Riêng ở thôn tôi, thanh niên vào làm trong dự án của Vingroup rất nhiều.

Trước kia, một số cháu ở địa phương không có việc làm ổn định, thất nghiệp. Từ khi dự án của Vingroup về đây, công ty đã tạo công ăn việc làm cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Bây giờ các cháu có công việc ổn định, ai nấy đều rất phấn khởi.

Tôi cảm thấy rất tự hào. Thế hệ chúng tôi đã già, nhưng hiện nay con em chúng tôi đang được trực tiếp tham gia xây dựng công trình này. Để sau này khi thế hệ con cháu lớn lên, chúng có thể tự hào rằng cha ông mình đã từng góp công sức xây dựng nên dự án, góp phần làm cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển", ông Thịnh nói.

Ông Trần Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc, khẳng định, việc Tập đoàn Vingroup ưu tiên tuyển dụng khoảng 20.000 lao động là người dân tại 11 xã trong vùng dự án có ý nghĩa rất lớn đối với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

"Điều quan trọng ở đây là người dân không chỉ nhận hỗ trợ, bồi thường một lần mà còn có thêm cơ hội tiếp cận việc làm ổn định, có thu nhập lâu dài và được tham gia vào môi trường lao động chuyên nghiệp. Đây là yếu tố rất quan trọng để giúp người dân yên tâm chuyển đổi nghề nghiệp, từng bước thích nghi với điều kiện phát triển mới khi đất đai và sinh kế truyền thống có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp chủ động đồng hành cùng địa phương trong giải quyết việc làm cũng thể hiện trách nhiệm xã hội rất tích cực. Khi người dân nhìn thấy cơ hội việc làm cụ thể, có thu nhập ổn định cho bản thân và con em mình thì sẽ thêm tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ chủ trương triển khai dự án", ông Tuân nhấn mạnh.

Theo vị lãnh đạo xã Thượng Phúc, đây không chỉ là giải pháp về lao động, việc làm mà còn là giải pháp mang ý nghĩa an sinh xã hội lâu dài, góp phần bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở và tạo nền tảng để dự án được triển khai thuận lợi, bền vững.