Xuất bản ngày 18/05/2026 12:05 PM
Nam thanh niên xông vào quán bida túm tóc, đạp vào mặt cô gái trẻ

Đang làm việc trong quán bida, cô gái trẻ bất ngờ bị nam thanh niên xông vào hành hung, đạp vào mặt.

Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã triệu tập P.M.Q. (22 tuổi, trú xã Diễn Châu) để làm rõ hành vi đánh người xảy ra tại một quán bida trên địa bàn.

Theo trình báo của chị N.T.P. (21 tuổi, trú xã Diễn Châu), khoảng 16h25 ngày 14/5, do mâu thuẫn tình cảm, Q. đã tìm đến quán bida nơi chị đang làm việc rồi hành hung chị.

Cơ quan công an triệu tập P.M.Q. lên làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

Chị P. cho biết giữa hai người có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống như vợ chồng, chị nhiều lần bị Q. đánh đập.

Theo camera an ninh ghi lại, Q. đi vào quán bida, túm tóc rồi liên tiếp tát vào mặt chị P.. Dù có nhiều người xung quanh vào can ngăn nhưng người này vẫn tiếp tục lao vào đánh.

Khi nạn nhân ngã xuống sàn, Q. tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu và mặt khiến chị P. bị thương, bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, Q. còn mang theo một con dao đến quán bida. Sau khi được sơ cứu, chị P. được chuyển tới bệnh viện tuyến tỉnh ở Nghệ An để điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)

Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng 8% so với mức hiện nay, lương Đại tướng Công an sẽ tăng lên 26,312 triệu đồng, hạ sĩ là 8,096 triệu đồng (chưa tính phụ cấp).