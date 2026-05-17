Nguyên nhân vụ 2 cô gái bị đuổi đánh trong đêm ở Hà Nội

Tối 17/5, đại diện Công an phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết, đơn vị vào cuộc xác minh ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội về vụ việc 2 cô gái bị đuổi đánh trong đêm.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (SN 2006) và T.B.M. (SN 2005, cùng trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội). Cả hai đang chung sống và có một con chung.

Tối 16/5, chị N. xin anh M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ. Đến khoảng 23h, chị Đ.Y.N. cùng bạn là chị P.Q.A đi về thì T.B.M. cùng bạn là T.Q.H. đi tìm.

Hai cô gái bị hai thanh niên đuổi đánh giữa đêm khuya.

Đến đường Bưởi, M. gặp N. và P.Q.A. Khi 2 cô gái đi về đến số nhà 275 đường Xuân Đỉnh thì M. vượt lên ép xe chị Đ.Y.N. và chị P.Q.A rồi dùng tay đánh nhiều lần vào người chị N, chị A.

Công an phường Xuân Đỉnh đã mời những người liên quan về trụ sở để điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong các clip lan truyền trên mạng xã hội, hai cô gái đi xe máy bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy truy đuổi, sau đó xảy ra xô xát ngay giữa đường.

Đáng chú ý, một cô gái liên tục kêu lớn trong hoảng loạn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Dù cố gắng chạy quanh nhóm người đứng cạnh hai ô tô gần đó để cầu cứu, cô gái vẫn tiếp tục bị hành hung.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng, dù chưa biết rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng hành vi đánh đập hai cô gái giữa đêm khuya của hai thanh niên thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm những người liên quan.