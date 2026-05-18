Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 90 tấn chất phóng xạ ra nước ngoài

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ với quy mô cực lớn.

Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt với Trần Văn Quận. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ khẩn cấp 84 tấn quặng Monazite thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi lô hàng đang làm thủ tục xuất khẩu.

Qua giám định và điều tra, cơ quan chức năng xác định số quặng trên là chất phóng xạ có chứa hàm lượng oxit đất hiếm cao. Đây là nguyên liệu đặc biệt quý hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất các thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và đặc biệt là ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.

Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957, trú tại TP.HCM) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ” theo Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh khám xét tạiVăn phòng làm việc của Công ty Đường Lâm. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Đến ngày 16/5, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam sau khi được Viện KSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét văn phòng Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng cùng Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của doanh nghiệp tại xã Hòa Thắng. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan phục vụ điều tra.

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, triệt phá vụ án liên quan số lượng lớn nguyên liệu chứa chất phóng xạ. Vụ việc cũng cho thấy những lỗ hổng trong quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển và mua bán khoáng sản quý hiếm.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.