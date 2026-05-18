'Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống'

"Đảng bộ thành phố Đồng Nai phải thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; công tác cán bộ phải lấy sản phẩm, tiến độ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, khả năng xử lý việc khó làm thước đo chủ yếu... ".

Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Đồng Nai về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới, diễn ra chiều 18/5 tại Đồng Nai.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn khó khăn, Đồng Nai vẫn giữ được ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá cao, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo an sinh xã hội và đời sống Nhân dân.

GRDP tăng 9,63%; quý I năm 2026 tăng 9,76%, thuộc nhóm cao của khu vực phía Nam; thu ngân sách và thu hút FDI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Giải quyết việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục cho người dân được quan tâm, mỗi năm tạo việc làm cho trên 120.000 lao động, hoàn thành vượt chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, triển khai hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội và hỗ trợ nhiều địa phương khác khắc phục khó khăn.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Trung ương tham dự buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố Đồng Nai trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ càng đứng trước vận hội lớn, Đồng Nai càng phải nhìn thẳng vào những hạn chế, điểm nghẽn đang cản trở phát triển, để có giải pháp mạnh mẽ, căn cơ và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thời gian tới thành phố Đồng Nai tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tổ chức thực hiện thật hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Cần nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng các hành động, sản phẩm và kết quả cụ thể; được lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Tinh thần là mỗi Nghị quyết cần được đặt trong lợi thế riêng có của Đồng Nai như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phải phục vụ trực tiếp cho nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao năng suất; hội nhập quốc tế phải gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, thương mại, tài chính, du lịch và kết nối ASEAN; phát triển kinh tế tư nhân phải giúp doanh nghiệp Đồng Nai lớn lên, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và liên kết thực chất với khu vực FDI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Vị thế thành phố trực thuộc Trung ương đòi hỏi Đồng Nai phải phát triển bằng năng suất, công nghệ, hàm lượng tri thức, năng lực đổi mới và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa nhiều vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ.

Long Thành, hệ thống công nghiệp hiện hữu, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ và không gian đô thị mới phải được kết nối thành một hệ sinh thái phát triển hiện đại, với công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hàng không, hình thành hệ sinh thái dịch vụ giá trị cao, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao làm trụ cột.

"Thu hút đầu tư phải có chuẩn lựa chọn cao hơn, ưu tiên dự án mang theo công nghệ, quản trị, chuỗi cung ứng, năng lực đào tạo và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước; đồng thời rà soát, điều chỉnh những dự án sử dụng nhiều đất, công nghệ thấp, đóng góp hạn chế, gây áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường và an sinh. Đất đai, lao động và hạ tầng của Đồng Nai là nguồn lực chiến lược, phải được phân bổ cho giá trị dài hạn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển. Từ Long Thành phải hình thành hệ sinh thái đô thị sân bay, dịch vụ hàng không, thương mại, tài chính, hội nghị, triển lãm, đào tạo, y tế, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cần nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đô thị. Quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển, không chạy theo dự án và không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai; phải quản lý thật chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá, đấu thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiên quyết xử lý tình trạng giữ đất, đầu cơ, chậm đưa đất vào sử dụng.

"Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống; tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ xã hội, an sinh, môi trường và bản sắc văn hóa. Với đặc thù là trung tâm công nghiệp lớn, đông công nhân và lao động nhập cư, thành phố cần coi nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, không gian công cộng và đời sống người lao động là nền tảng thiết yếu của phát triển bền vững.

Đồng thời, phải chăm lo tốt hơn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới; xây dựng con người Đồng Nai trong thời kỳ mới với tinh thần kỷ luật, sáng tạo, nghĩa tình, hội nhập và khát vọng vươn lên", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, thành phố Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Trước đó, tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2026).

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí trong Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.