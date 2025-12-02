Lao động thời vụ chỉ ký hợp đồng khoán việc có được đóng bảo hiểm xã hội?

(VTC News) -

Gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính, đại diện một công ty xây dựng cho biết công ty thuê đội làm khoán khoảng 5 người. Công ty không theo dõi chấm công, tính lương cho những lao động này, chỉ thanh toán dựa vào khối lượng công việc hoàn thành.

"Công trình thường kéo dài 6-12 tháng, đội khoán sẽ làm 2 tháng sau đó công trình dừng thi công họ lại đến các công trình khác làm việc, khi nào công trình có lệnh thi công tiếp họ sẽ quay lại làm tiếp'', đại diện công ty cho biết.

Công ty này đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ đóng bảo hiểm xã hội cho những lao động làm khoán.

"Nếu phải đóng thì mức đóng tối thiểu là bao nhiêu vì công ty chỉ ký hợp đồng khoán việc chứ không ký hợp đồng lao động và những tháng công trình ngừng thi công, họ không làm việc tại công ty thì chúng tôi xử lý như thế nào cho hợp lý?'', đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến vấn đề này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính) cho biết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 140 của Luật BHXH năm 2024 thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó, mức lương ghi trong hợp đồng lao động: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

"Vì vậy, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định nêu trên", Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nêu rõ.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Luật BHXH năm 2024, đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của luật này (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024) mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tháng gần nhất.