'Muốn AI hiệu quả trong y học cổ truyền, phải có dữ liệu chất lượng'

(VTC News) -

Thông tin do Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến trong Y học cổ truyền, ngày 5/6.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và quản trị bệnh viện. Đối với lĩnh vực y học cổ truyền, công nghệ có thể hỗ trợ hiệu quả nhiều hoạt động chuyên môn đặc thù như tứ chẩn, biện chứng luận trị, đánh giá thể trạng, lựa chọn huyệt vị, theo dõi đáp ứng điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là dữ liệu. "Muốn ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo thì phải có dữ liệu chất lượng", ông Hà nói.

Để giải quyết vấn đề này, ngành y tế cần tập trung chuẩn hóa thuật ngữ chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hồ sơ bệnh án, dữ liệu lâm sàng, tiêu chí đánh giá và kết quả điều trị. Đây sẽ là nền tảng để từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu y học cổ truyền thống nhất, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo và khám chữa bệnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội thảo.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng lưu ý AI không thể thay thế vai trò của người thầy thuốc. Theo ông, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, còn trình độ chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng, y đức và trách nhiệm nghề nghiệp vẫn là yếu tố quyết định chất lượng khám chữa bệnh.

Ông cho biết những định hướng gần đây đặt ra yêu cầu phát triển y học cổ truyền trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuẩn hóa, số hóa và hiện đại hóa lĩnh vực này, đồng thời phát huy các giá trị truyền thống như nguồn lực phát triển mới của đất nước.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế xác định ứng dụng AI trong y học cổ truyền phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giảm chi phí cho người dân.

Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ tiếp tục thúc đẩy kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trên cơ sở khoa học và bằng chứng, phát triển nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ mới, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và liên kết đa ngành trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

PGS, TS Trần Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết y học cổ truyền là di sản quý báu của dân tộc, đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng AI được xem là xu hướng tất yếu để đưa lĩnh vực này phát triển theo hướng hiện đại, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế.

Theo PGS, TS Trần Văn Thanh, một trong những thách thức lớn của y học cổ truyền hiện nay là chuẩn hóa dữ liệu và lượng hóa các kinh nghiệm lâm sàng tích lũy qua nhiều thế hệ. Sự phát triển của AI, học máy, dữ liệu lớn và AI tạo sinh có thể hỗ trợ giải quyết bài toán này thông qua số hóa tri thức, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, điều trị.

"Công nghệ không thay thế người thầy thuốc mà là công cụ hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn, giảm sai sót và tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh", PGS, TS Trần Văn Thanh nhấn mạnh.