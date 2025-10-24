(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Huế vừa lập cột mốc trong lịch sử y học Việt Nam khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên toàn quốc sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP – LifePort Kidney Transporter).

Trước đó, chiều tối 17/10, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM phát đi thông tin có bệnh nhân hiến tạng. Nhận tin này, GS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cử nhóm bác sĩ vào phối hợp đánh giá, hỗ trợ và thực hiện lấy đa tạng điều phối cho các bệnh nhân chờ ghép từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

Người hiến tạng là bệnh nhân Bùi Thị P. L. (SN 1964, trú TP.HCM) hôn mê sâu không hồi phục, các kiểm tra đánh giá chết. Được sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ Bệnh viện Thống nhất TP.HCM; Chợ Rẫy và Trung ương Huế thực hiện phẫu thuật lấy đa tạng.

Ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt

Theo đó, quả tim để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất, 2 giác mạc và 1 quả thận được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế, quả thận còn lại ghép cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất.

Do bệnh nhân hiến tạng lớn tuổi và có bệnh đồng mắc nên việc đánh giá và lựa chọn người nhận phải sàng lọc cần nhiều thời gian. Nhóm bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế quyết định dùng phương pháp bảo quản tạng bằng máy LifePort HMP nhằm tối ưu chức năng thận ghép.

Đây là lần đầu tại Việt Nam tạng ghép được bảo quản theo phương pháp mới trên. Khác với phương pháp ướp lạnh truyền thống, hệ thống LifePort HMP cho phép bơm dung dịch bảo quản tạng – KPS-1 liên tục ở điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát. Điều này giúp thận được “duy trì sự sống” trên đường vận chuyển từ TP.HCM ra Huế.

Nhờ đó, quả thận hiến từ người chết não 61 tuổi, thuộc nhóm nguy cơ cao (đái tháo đường, tăng huyết áp,…) vẫn được bảo tồn tối ưu và đạt chất lượng ghép tốt. Thời gian thiếu máu lạnh 12 giờ, kỷ lục quốc gia trong lịch sử ghép tạng Việt Nam.

Sau khi có kết quả đánh giá phù hợp, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện cấy ghép thận cho bệnh nhân Trần Q. (SN 1983, trú TP Đà Nẵng - từng ghép thận cách đây 11 năm).

Sau ghép chức năng thận của bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, không cần lọc máu sau mổ, không có biến chứng hay thải ghép cấp.

Hiện nay, bệnh nhân cảm giác khoẻ hơn, ăn uống và sinh hoạt tại phòng hồi sức ghép tạng với lượng nước tiểu ổn định, chức năng thận tiến triển tốt, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường.

Bệnh nhận Trần Q. hồi phục tốt sau khi được ghép thận sử dụng máy bảo quản LifePort

Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Công an TP.HCM... Đặc biệt tri ân người hiến tạng và nghĩa cử cao đẹp của gia đình bệnh nhân.

GS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh: “Ca ghép thận sử dụng máy LifePort không chỉ khẳng định năng lực của đội ngũ Bệnh viện Trung ương Huế mà còn cho thấy Việt Nam làm chủ được công nghệ bảo quản tạng tiên tiến hàng đầu thế giới.

Đây là bước tiến quan trọng về kỹ thuật giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ, tối ưu hiệu quả điều phối và nâng cao chất lượng cấy ghép tạng trên phạm vi toàn quốc”.