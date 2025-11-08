Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân đã ghép thận bị ung thư vú 2 bên

(VTC News) -

Ngày 8/11, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, đơn vị vừa thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt và tái tạo tuyến vú cho bệnh nhân ung thư vú 2 bên. Đáng chú ý, bệnh nhân từng trải qua ghép thận do suy thận mạn và trong quá trình theo dõi sức khỏe, các tổn thương ác tính ở giai đoạn sớm đã được phát hiện ở cả 2 bên vú.

Ca bệnh là chị N.T.H (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), phát hiện tổn thương ở cả hai bên vú vào giữa năm 2024. Bệnh nhân đã được chỉ định sinh thiết, kết quả cho thấy tổn thương dạng nhú 2 bên, có nguy cơ tiến triển thành ác tính.

Sau thời gian theo dõi chặt chẽ, đến tháng 9/2025, sinh thiết lại cho kết quả ung thư biểu mô ống tuyến vú tại chỗ ở cả 2 bên của người bệnh. Bệnh nhân từng ghép thận năm 2021 do suy thận mạn và hiện vẫn đang sử dụng thuốc chống thải ghép.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho người bệnh đã ghép thận bị ung thư vú 2 bên. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân được ê-kíp điều trị hội chẩn đa chuyên khoa gồm: Tuyến vú, hóa xạ trị, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh, tiết niệu và lập kế hoạch điều trị. Do người bệnh có bệnh nền là cao huyết áp, loãng xương, viêm dạ dày, ghép thận đang dùng thuốc chống thải ghép, nên ê-kíp quyết định chọn phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn đó là mổ nội soi cắt tuyến vú 2 bên, sinh thiết hạch lính gác và tái tạo lại ngực bằng túi độn cả 2 bên.

PGS.TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là kỹ thuật mới tại Việt Nam. Phẫu thuật thực hiện qua đường mổ nhỏ 4cm dưới nếp nách 2 bên để sinh thiết hạch lính gác, qua đó các bác sĩ sẽ tiến hành tạo khoang và cắt toàn bộ tuyến vú bằng nội soi, sau đó tái tạo tuyến vú ngay lập tức bằng túi độn.

“Với kỹ thuật này, phẫu thuật nhanh, ít đau, sẹo mổ ngắn, thẩm mỹ… đảm bảo được việc điều trị triệt để căn bệnh ung thư vú đồng thời giữ được vẻ đẹp cho người phụ nữ. Bệnh nhân H. chỉ nằm viện 6 ngày cho quá trình điều trị và theo dõi. Hiện sức khoẻ người bệnh đã ổn định và có thể sinh hoạt bình thường”, PGS TS Huỳnh Quang Khánh nói.

Từ năm 2023 đến giữa năm 2024, Khoa Tuyến vú Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện 130 ca phẫu thuật ít xâm lấn tái tạo vú, trong đó hơn 96% đạt kết quả tốt về mặt y khoa và thẩm mỹ. Trong tương lai, bệnh viện dự kiến ứng dụng robot phẫu thuật trong tái tạo vú, nhằm nâng cao độ chính xác và giảm tối đa sang chấn cho người bệnh.

Các bác sĩ cho biết, ung thư vú giai đoạn 0 (còn gọi là tiền ung thư) là thời điểm lý tưởng để điều trị triệt để. Ở giai đoạn này, tế bào ung thư mới xuất hiện trong ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy vú và chưa xâm lấn ra mô xung quanh. Dạng phổ biến nhất là ung thư biểu mô ống dẫn sữa tại chỗ (DCIS), chiếm khoảng 20% các ca ung thư vú mới được phát hiện.

Người bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt, chỉ được phát hiện qua chụp nhũ ảnh, siêu âm hoặc cộng hưởng từ trong tầm soát định kỳ. Nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, ung thư vú giai đoạn 0 có tỷ lệ chữa khỏi gần 100%, giúp người bệnh bảo toàn sức khỏe, hình thể và chất lượng sống.

Để góp phần phát hiện sớm bệnh ung thư vú, các chuyên gia cũng đặc biệt khuyến cáo, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên tầm soát sức khỏe định kỳ, luôn chụp nhũ ảnh và khám vú kịp thời ngăn chặn bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn.

Đặc biệt, cần đến ngay bệnh viện có chuyên khoa ung bướu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường nào ở vú, để kịp thời được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.