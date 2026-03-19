Sử dụng trợ lý AI phân tích kiến nghị cử tri cho Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội

Trong khuôn khổ lễ khai trương “Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp thành phố Hà Nội - Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”, Tập đoàn FPT đã giới thiệu giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thống kê, phân tích kiến nghị của cử tri, phục vụ công tác quản lý và điều hành của các cơ quan dân cử.

Tập đoàn FPT cũng nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp thành phố Hà Nội.

Đại diện Tập đoàn FPT (ngoài cùng bên phải) nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp thành phố Hà Nội.

Giải pháp do FPT phát triển hoạt động như một trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức HĐND 2 cấp của thành phố, có khả năng tự động thống kê, phân tích, xử lý dữ liệu và cung cấp các công cụ hỗ trợ ra quyết định.

Hệ thống cho phép hỏi đáp thông minh, tra cứu tình hình xử lý kiến nghị của cử tri, thống kê số lượng văn bản theo từng trạng thái, đồng thời theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực. Bên cạnh đó, AI có thể thống kê, phân tích các vấn đề tồn đọng kéo dài và gợi ý phương án xử lý góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành của Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố Hà Nội.

Nền tảng Điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp thành phố Hà Nội - Một điểm đến của mọi nhiệm vụ

Theo đại diện FPT, giải pháp được thiết kế với khả năng tích hợp linh hoạt trên nền tảng quản trị hiện có của HĐND TP. Hà Nội, đồng thời sẵn sàng mở rộng theo nhu cầu trong tương lai, phù hợp với định hướng xây dựng chính quyền số dựa trên dữ liệu.

Ngoài AI, dự án còn ứng dụng Big Data, điện toán đám mây cùng các công nghệ bảo mật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng giám sát và phục vụ đại biểu, cử tri; đồng thời bảo đảm các nền tảng được thiết kế thân thiện, dễ tiếp cận với mọi đối tượng, không tạo ra khoảng cách số.

Đáng chú ý, dự án được triển khai thần tốc, với chỉ trong vòng 2 tuần kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, đội ngũ FPT đã hoàn tất khảo sát nghiệp vụ, đánh giá hiện trạng dữ liệu, xây dựng kế hoạch, phối hợp đồng bộ thông tin, tích hợp hệ thống và chạy thử. Trước ngày 16/3, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất để tổng duyệt cùng lãnh đạo HĐND Thành phố. Hệ thống vận hành ổn định và nhận được đánh giá tích cực.

Để ghi dấu ấn hợp tác giữa FPT và TP Hà Nội, sáng 17/3, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, Tập đoàn FPT cùng các doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ (MoU) về việc tiếp tục đồng hành, tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện cho TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FPT trao đổi với Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà bên lề sự kiện.

Thông qua sự kiện, FPT tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng TP. Hà Nội trong thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước ứng dụng các công nghệ mới như AI vào hoạt động quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và tăng cường kết nối với người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nghe giới thiệu các giải pháp AI của FPT.

Trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ lõi được FPT tập trung đầu tư nghiên cứu và phát triển hơn 10 năm qua. Việc đưa trợ lý AI vào bài toán xử lý kiến nghị cử tri của HĐND TP. Hà Nội được xem là bước cụ thể hóa chiến lược này trong lĩnh vực khu vực công, đồng thời cho thấy năng lực làm chủ công nghệ và triển khai thực tiễn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, FPT là một trong những doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trên bản đồ công nghệ quốc gia, với việc liên tục phát triển và đưa các nền tảng số, AI vào nhiều lĩnh vực từ doanh nghiệp đến khu vực công.