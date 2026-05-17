Trực tiếp bóng đá Man Utd 1-1 Nottingham Forest: Shaw mở tỷ số, Morato gỡ hòa

Diallo rát cố gắng cứu bóng sát biên ngang, tạo cơ hội cho đồng đội. Mbeumo sút vội bằng chân phải, đưa bóng đi lên trời.

Bàn thắng của Shaw tạo ra sự khác biệt giữa 2 đội trên bảng tỷ số.

Dalot tạt đúng vị trí của Diallo nhưng cầu thủ số 16 đánh đầu ra ngoài.

Fernandes vẫn chưa có đường chuyền tạo cơ hội nào từ đầu trận. Nhịp độ tấn công của Man Utd không cao.

Trận đấu diễn ra chậm rãi và không có những pha tranh chấp quyết liệt. Cả 2 đội đều không chịu sức ép khi đã hoàn thành nhiệm vụ mùa giải.

Gibbs-White không đánh bại được thủ môn Man Utd trong pha đối mặt. Đây là cơ hội tốt nhất của Nottingham Forest tính từ đầu trận đấu.

Man Utd kiểm soát tốt. Đội chủ nhà tiếp tục tấn công ở cánh phải với sự góp mặt của Diallo và Dalot.

Man Utd ghi bàn sớm nhưng chưa phải pha kiến tạo của Fernandes. (Ảnh: AP)

Hậu vệ Nottingham Forest phá bóng đến vị trí của Shaw. Cầu thủ số 23 của Man Utd dứt điểm chân trái hiểm hóc. Đây là bàn thắng đầu tiên của Shaw cho Man Utd ở Ngoại Hạng Anh mùa này.

Trận Man Utd đấu với Nottingham Forest thuộc vòng 37 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân vận động Old Trafford (Manchester, Anh). Trọng tài chính điều hành trận đấu là Michael Salisbury. Siêu máy tính của Opta dự đoán cơ hội thắng của Man Utd là 58,1%, cao gấp hơn 2 lần so với 20,6% của Nottingham Forest.

Cả Manchester United và Nottingham Forest đều không còn mục tiêu phấn đấu trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mùa này. Đội chủ nhà giữ chắc vị trí thứ 3 và đảm bảo được suất tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa sau.

Kể từ khi Nottingham Forest lên hạng trở lại, Man Utd chỉ thua 1 trận trước đối thủ này trên sân nhà Old Trafford, còn lại là 3 chiến thắng. Tuy nhiên, trong 3 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Man Utd không thắng (hòa 1, thua 2).

Matthijs de Ligt tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Benjamin Sesko nhiều khả năng chưa kịp bình phục chấn thương chân. Nếu tiền đạo Slovenia không thể ra sân, Bryan Mbeumo hoặc Joshua Zirkzee sẽ là tiền đạo cắm của Man Utd.

Nottingham Forest mất vài trụ cột, trong đó có các hậu vệ Murillo (gân kheo) và Ola Aina (chưa xác định). Morgan Gibbs-White phải khâu nhiều mũi sau pha va chạm vào vùng đầu ở trận gặp Chelsea. Tuy nhiên, sau khi nghỉ ngơi đủ theo quy định an toàn, anh có thể đeo mặt nạ thi đấu.

Đội khách cũng chào đón Dan Ndoye và Ibrahim Sangare trở lại tập luyện.