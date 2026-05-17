Mỹ nêu 5 điều kiện tiếp tục đàm phán với Iran

Ngày 17/5, Mỹ đưa ra phản hồi đối với 5 điều kiện "tối thiểu" do Iran đề xuất để tham gia vòng đàm phán thứ hai nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, Mỹ từ chối bồi thường mọi thiệt hại do các vụ đánh bom trên lãnh thổ Iran. Washington cũng nhấn mạnh 400kg uranium làm giàu phải được chuyển từ Iran sang Mỹ và chỉ được phép duy trì một cơ sở hạt nhân đang hoạt động tại Iran.

Mỹ cũng không có ý định giải phóng hơn 25% tài sản bị đóng băng của Iran và khẳng định vấn đề chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, phải được giải quyết thông qua đàm phán.

Hôm 12/5, Iran đưa ra cho Mỹ 5 điều kiện, bao gồm chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Lebanon; dỡ bỏ lệnh trừng phạt; giải phóng các tài sản Iran bị phong tỏa; bồi thường thiệt hại do chiến sự và công nhận quyền chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Theo nguồn tin, Tehran xem 5 điều kiện này là "những bảo đảm tối thiểu" cần thiết để có thể bắt đầu mọi cuộc đàm phán mới với Washington.

Iran cũng thông báo với bên trung gian Pakistan rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran tại biển Arab và vịnh Oman sau lệnh ngừng bắn càng làm gia tăng sự mất lòng tin của Tehran về các cuộc đàm phán với Washington.

Trong khi đó, Iran đang muốn áp đặt mức thu phí đối với những công ty công nghệ lớn nhất thế giới khi sử dụng tuyến cáp internet ngầm được đặt dưới eo biển Hormuz và đưa ra lời đe dọa mơ hồ rằng lưu lượng truy cập internet có thể bị gián đoạn nếu họ không trả phí. Kế hoạch này có thể nhắm vào tuyến cáp ngầm nối các quốc gia Ả Rập với châu Âu và châu Á.

“Chúng tôi sẽ áp đặt phí đối với cáp internet”, người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari thông báo trên mạng xã hội X vào tuần trước.

Các tuyến cáp ngầm cấu thành nên xương sống của sự kết nối toàn cầu, vận chuyển phần lớn lưu lượng dữ liệu và Internet của thế giới.

Việc nhắm mục tiêu vào chúng sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ hơn là tốc độ internet, đe dọa từ hệ thống ngân hàng, thông tin liên lạc quân sự và cơ sở hạ tầng đám mây AI cho đến làm việc từ xa, trò chơi trực tuyến và dịch vụ phát trực tuyến.