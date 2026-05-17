Mưa lũ và dông lốc đánh chìm tàu, cuốn trôi ô tô, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Video: Khoảnh khắc nước sông dâng cao cuồn cuộn, tràn vào nhà dân ở Quảng Ninh

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lớn, dông lốc xảy ra từ ngày 15-17/5 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Một ô tô khách bị lũ cuốn trôi do mưa lũ ở Cao Bằng.

Về người, thiên tai làm 1 người ở Đắk Lắk bị thương do cây đổ trúng.

Về nhà ở, Đắk Lắk có 1 căn nhà bị sập và 26 nhà bị tốc mái, hư hỏng; Thanh Hóa có 1 nhà bị tốc mái. Tại Cao Bằng, 187 căn nhà bị ngập sâu dưới 1m (hiện nước đã rút). Một số nhà dân ở Quảng Ninh cũng bị ngập cục bộ (nước đang rút dần), 1 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.

Thiên tai cũng gây thiệt hại gần 280ha lúa và hoa màu, trong đó Cao Bằng thiệt hại 251,04ha và Đắk Lắk 28,9ha.

Về giáo dục và hạ tầng thủy lợi, Cao Bằng có 1 điểm trường bị ngập và khoảng 200m kênh mương bị bồi lấp.

Tại Thanh Hóa, 2 tàu bị chìm do dông lốc làm đứt dây neo, trôi ra xa. Hiện chính quyền địa phương và người dân đã trục vớt, đưa tàu vào gần bờ.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều địa phương. Ở Cao Bằng, 28 vị trí trên Quốc lộ 4A bị ngập, sạt lở nhưng hiện đã thông tuyến; 6 điểm giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở cũng đã được khắc phục tạm thời.

Tại Quảng Ninh, 2 vị trí trên Quốc lộ 18C bị sạt lở với khoảng 400m3 đất đá, dự kiến khắc phục xong trong ngày 17/5. Đường tỉnh 326 bị trôi khoảng 30m mặt đường nhựa, lực lượng chức năng đã xử lý tạm thời để đảm bảo lưu thông. Một số tuyến phố ở các phường Hạ Long, Việt Hưng, Hòn Gai, Mạo Khê xảy ra ngập cục bộ, hiện nước đang rút dần.

Ngoài ra, thiên tai khiến 1 ô tô khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi khi đi qua hang Ngườm Bang. Xe hư hỏng nặng. Rất may hành khách kịp thời sơ tán.

Ước tính tổng thiệt hại của đợt mưa lũ khoảng 10,2 tỷ đồng, trong đó Cao Bằng thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đồng, Đắk Lắk khoảng 3,5 tỷ đồng. Quảng Ninh và Thanh Hóa hiện chưa có thống kê cụ thể.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngầm tràn, xử lý các điểm ách tắc giao thông và tiếp tục thống kê thiệt hại.