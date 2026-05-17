Gần 1ha phi lao thuộc rừng phòng hộ ven biển Gia Lai bị cưa hạ trái phép

Ngày 17/5, Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ (tỉnh Gia lai) có báo cáo về việc khai thác trái phép cây phi lao trong rừng phòng hộ thuộc xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường gần 1ha rừng phi lao phòng hộ tại xã Phù Mỹ Đông (Gia Lai) bị cưa hạ, đưa ra khỏi rừng trái phép

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 8/5, Tổ tuần tra quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ tuần tra quản lý bảo vệ rừng phi lao ven biển tại lô r, khoảnh 2, tiểu khu 162m, thuộc thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông, phát hiện cây phi lao trong rừng phòng hộ này bị khai thác trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị khai thác là 0,96ha. Trong đó, rừng phi lao giao khoán bị khai thác là 0,71ha, còn lại 0,25ha cây phi lao đã chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai tuyến đường ven biển ĐT639.

Tại hiện trường, nhiều cây phi lao có đường kính lớn bị cưa tận gốc, trong đó có những cây lớn hơn một người ôm.

Mộ số cây phi lao có đường kính lớn còn nằm lại giữa rừng.

Ông Nguyễn Văn Tố, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ cho biết, đã xác định được các cá nhân khai thác cây phi lao tại đây là ông Đ.T.H (SN 1982, trú xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai).

Theo trình bày của ông H, người mua cây phi lao để khai thác còn có ông H.V.T (SN 1975, trú thôn 7 Bắc, xã Phù Mỹ Đông). Còn người bán cây phi lao cho ông là N.T.K (SN 1978, trú thôn Tân Phụng 1, xã Phù Mỹ Đông) và ông N.V.B (thôn Tân Phụng 2, xã Phù Mỹ Đông).

"Sau khi nắm được thông tin, lực lượng đơn vị đã xuống hiện trường, khoanh vùng khu vực khai thác, xác định có hàng trăm cây phi lao bị cắt hạ, đưa ra khỏi hiện trường", lãnh đạo Hạt kiểm lâm khu vực Phù Mỹ thông tin.

Những cây phi lao lớn bị cưa tận gốc, trong đó có những cây có đường kính một người ôm

Hiện Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ đã báo cáo Hạt kiểm lâm khu vực Phù Mỹ vụ khai thác cây phi lao trái phép trên. Đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vụ việc theo quy định.