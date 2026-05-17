Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Thanh Hóa, vòng 23 V.League hôm nay 17/5

CAHN 0 0 Thanh Hóa Tiếp tục cập nhật
Trận CLB Công an Hà Nội đấu với Thanh Hóa bắt đầu lúc 19h15. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Filip vất vả cản phá cú sút bất ngờ từ cánh phải của cầu thủ Thanh Hóa.
Thanh Hóa không phòng ngự bị động. Đội khách vẫn cố gắng phối hợp lên bóng hướng đến Văn Tùng, Ngọc Mỹ.
Leo Artur sút phạt thẳng vào vị trí thủ môn Thanh Hóa đứng sẵn.
Leo Artur dứt điểm ở sát vòng cấm, bóng chạm cột ra ngoài.
Văn Đô căng ngang từ cánh phải nhưng Alan chạm bóng không tốt ở vị trí rất thuận lợi.
Thanh Hóa phản công nguy hiểm nhưng Văn Tùng chuyền hỏng ở nhịp quyết định. CAHN để lại khoảng trống lớn phía sau khi họ dâng cao đội hình.
CLB Công an Hà Nội ép sân. Dù vậy, đội chủ nhà chưa tạo ra sức ép lên hàng thủ đối phương. Quang Hải và đồng đội đan bóng chậm rãi để tìm kiếm khoảng trống.
Văn Tùng đối mặt với thủ môn Filip nhưng lại xử lý quá chậm. Đường chuyền sau đó cho Damoth thiếu lực và bị cầu thủ Công an Hà Nội chặn được.
Trận đấu bắt đầu
Thanh Hóa (áo vàng) giao bóng.
Đội hình Thanh Hóa
Đội hình xuất phát: Y Eeli Niê (30), Huỳnh Minh Đoàn (6), Trương Thanh Nam (14), Nguyễn Văn Tùng (17), Damoth Thongkhamsavath (22), Nguyễn Ngọc Mỹ (24), Ngô Đức Hoàng (26), Đoàn Ngọc Hà (29), Doãn Ngọc Tân (34), Lê Văn Hoàn (75), Odilzhon Abdurakhmanov (77).
Dự bị: Lục Xuân Hưng (5), Lê Văn Thắng (10), Nguyễn Hữu Dũng (18), Lê Quốc Phương (19), Trần Ngọc Quý (21), Matias Belli (27), Lê Văn Hưng (43), Trịnh Xuân Hoàng (67), Lê Anh Tuấn (93).
Đội hình CAHN
Đội hình xuất phát: Nguyễn Filip (1), Cao Pendant Quang Vinh (7), Nguyễn Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), Trần Đình Trọng (21), Adou Minh (38), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Alan Sebastiao (72), Lê Văn Đô (88).
Dự bị: Hoàng Văn Toản (12), Bùi Xuân Thịnh (15), Trần Đình Tiến (18), Phan Văn Đức (20), Phạm Minh Phúc (22), Vũ Thành Vinh (23), Hà Văn Phương (26), Bradon Lý (27), Rogerio Alves (30).
CAHN đấu với Thanh Hóa (19h15 ngày 17/5)
Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hóa có thể là điểm kết thúc của cuộc đua vô địch V.League mùa giải 2025-2026. Nếu thắng ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối nay, đội bóng ngành công an lần thứ hai lên ngôi vương của giải đấu chuyên nghiệp cao nhất bóng đá Việt Nam.
CAHN đang có chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại. Trong đó, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ có 1 trận hòa (gặp PVF CAND), cũng là trận duy nhất họ không ghi được từ 2 bàn trở lên vào lưới đối thủ. Đội đầu bảng đang có phong độ cao và Nguyễn Đình Bắc (10 bàn trong 6 trận đấu) là nhân tố nổi bật.
Trong khi đó, chiến thắng đầy bất ngờ trước Hà Nội FC ở vòng 22 giúp câu lạc bộ Thanh Hóa tiến bước dài đến mục tiêu trụ hạng. Họ đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, hơn vị trí nguy hiểm tới 7 điểm (hoặc 4 điểm nếu PVF CAND thắng Hà Nội FC ở vòng này). Nhìn chung, khả năng trụ hạng của đội bóng xứ Thanh cao hơn các đối thủ cạnh tranh.
Cả lực lượng, chất lượng lối chơi cũng như phong độ cá nhân, câu lạc bộ Công an Hà Nội đều vượt trội. Nhiệm vụ giành 3 điểm và vô địch sớm nằm trong tầm tay của đội chủ nhà.
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Thanh Hóa, vòng 23 V.League hôm nay 17/5
Trực tiếp Công an Hà Nội vs Thanh Hóa diễn ra lúc 19h15 ngày 17/5: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số CAHN đấu với Thanh Hóa.
