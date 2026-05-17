Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Thanh Hóa, vòng 23 V.League hôm nay 17/5

Thanh Hóa không phòng ngự bị động. Đội khách vẫn cố gắng phối hợp lên bóng hướng đến Văn Tùng, Ngọc Mỹ.

Văn Đô căng ngang từ cánh phải nhưng Alan chạm bóng không tốt ở vị trí rất thuận lợi.

Thanh Hóa phản công nguy hiểm nhưng Văn Tùng chuyền hỏng ở nhịp quyết định. CAHN để lại khoảng trống lớn phía sau khi họ dâng cao đội hình.

CLB Công an Hà Nội ép sân. Dù vậy, đội chủ nhà chưa tạo ra sức ép lên hàng thủ đối phương. Quang Hải và đồng đội đan bóng chậm rãi để tìm kiếm khoảng trống.

Văn Tùng đối mặt với thủ môn Filip nhưng lại xử lý quá chậm. Đường chuyền sau đó cho Damoth thiếu lực và bị cầu thủ Công an Hà Nội chặn được.

CAHN đấu với Thanh Hóa (19h15 ngày 17/5)

Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Thanh Hóa có thể là điểm kết thúc của cuộc đua vô địch V.League mùa giải 2025-2026. Nếu thắng ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối nay, đội bóng ngành công an lần thứ hai lên ngôi vương của giải đấu chuyên nghiệp cao nhất bóng đá Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội đấu với Thanh Hóa ở vòng 23 V.League. (Ảnh: VPF)

CAHN đang có chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại. Trong đó, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking chỉ có 1 trận hòa (gặp PVF CAND), cũng là trận duy nhất họ không ghi được từ 2 bàn trở lên vào lưới đối thủ. Đội đầu bảng đang có phong độ cao và Nguyễn Đình Bắc (10 bàn trong 6 trận đấu) là nhân tố nổi bật.

Trong khi đó, chiến thắng đầy bất ngờ trước Hà Nội FC ở vòng 22 giúp câu lạc bộ Thanh Hóa tiến bước dài đến mục tiêu trụ hạng. Họ đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, hơn vị trí nguy hiểm tới 7 điểm (hoặc 4 điểm nếu PVF CAND thắng Hà Nội FC ở vòng này). Nhìn chung, khả năng trụ hạng của đội bóng xứ Thanh cao hơn các đối thủ cạnh tranh.

Cả lực lượng, chất lượng lối chơi cũng như phong độ cá nhân, câu lạc bộ Công an Hà Nội đều vượt trội. Nhiệm vụ giành 3 điểm và vô địch sớm nằm trong tầm tay của đội chủ nhà.