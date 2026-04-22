Soobin hội ngộ Hieuthuhai khiến fan 'đứng ngồi không yên'

Ban tổ chức đại nhạc hội Osunfest 2026 vừa công bố những nghệ sĩ đầu tiên sẽ tham gia chương trình gồm Soobun, Hieuthuhai, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE. Đây đều là những nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì VPop.

Chia sẻ về việc mời những gương mặt nổi tiếng này, đại diện chương trình cho biết mỗi nghệ sĩ sẽ đại diện cho màu sắc âm nhạc riêng biệt, cùng nhau tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc cho đêm diễn.

Theo đó, Soobin được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn nổi bật nhờ kinh nghiệm sân khấu dày dặn cùng khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều thể loại. Hieuthuhai đại diện cho dòng chảy rap/hip-hop đương đại đang được giới trẻ yêu thích, trong khi Chi Pu hứa hẹn mang đến màn trình diễn hiện đại, giàu tính nghệ thuật. Nhóm nhạc UPRIZE góp thêm nguồn năng lượng trẻ trung, còn Phùng Khánh Linh tạo dấu ấn với âm nhạc giàu cảm xúc và chiều sâu.

Soobin và Hieuthuhai cùng diễn trong một đêm nhạc khiến fan "đứng ngồi không yên".

Bên cạnh yếu tố nghệ sĩ, phần dàn dựng sân khấu cũng là điểm được chú ý. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ sử dụng hệ thống sân khấu chuyển động đa chiều, kết hợp bàn nâng linh hoạt nhằm thay đổi không gian biểu diễn theo từng tiết mục. Công nghệ ánh sáng, laser hiện đại cũng được tích hợp như một phần của ngôn ngữ trình diễn, góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch về mặt cảm xúc.

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc trải nghiệm gồm ba phần, tương ứng với các trạng thái cảm xúc khác nhau của khán giả trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các phần trình diễn được sắp xếp theo một mạch liên tục, nhằm tạo sự liền mạch thay vì tách rời từng tiết mục.

"Đại nhạc hội không chỉ tập trung vào phần biểu diễn âm nhạc mà còn hướng tới việc mở rộng trải nghiệm của khán giả thông qua cách tổ chức không gian và tương tác tại sự kiện. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố thêm các nghệ sĩ khách mời, hoàn thiện line-up và mở rộng quy mô trải nghiệm", đại diện ban tổ chức cho biết.

Đại nhạc hội Osunfest 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại TP.HCM, với quy mô khoảng 25.000 khán giả.