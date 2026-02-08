Mưa đỏ, Soobin được vinh danh tại giải thưởng WeChoice 2025

(VTC News) -

Tối 7/2, lễ trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhân vật truyền cảm hứng và các gương mặt có ảnh hưởng xã hội. Với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, WeChoice năm nay tiếp tục tôn vinh những cá nhân, tập thể và tác phẩm tạo dấu ấn tích cực trong đời sống văn hóa – xã hội.

Bộ phim "Mưa đỏ" được trao danh hiệu Phim điện ảnh của năm.

Ở nhóm giải dành cho nghệ sĩ và tác phẩm, bộ phim điện ảnh Mưa đỏ được trao danh hiệu Phim điện ảnh của năm nhờ khai thác đề tài lịch sử theo cách tiếp cận gần gũi với khán giả trẻ. Diễn viên Steven Nguyễn, người đảm nhận vai Quang trong phim, được vinh danh ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất.

Lĩnh vực âm nhạc ghi nhận chiến thắng của Soobin khi anh giành giải Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất.

Ca khúc Mục hạ vô nhân, do Soobin thể hiện cùng Binz và NSND Huỳnh Tú, được xướng tên ở hạng mục Bài hát của năm.

Chương trình Tân binh toàn năng nhận giải Show giải trí của năm, trong khi ca sĩ CongB được vinh danh là Rising Artist. Dự án sáng tạo Vũ trụ Hồng Thơ giành giải Young Projects.

Bên cạnh các hạng mục giải trí, WeChoice tiếp tục dành trọng tâm cho những giá trị xã hội.

Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn gồm: chị Vàng Thị Thông, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, ca sĩ Đức Phúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Phương Mỹ Chi, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn, huấn luyện viên Mai Đức Chung, ê kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), Ngô Phong (Phong Punk) và đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam.

Các nhân vật được vinh danh đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế đến sáng tạo cộng đồng.

Chị Vàng Thị Thông gắn với hành trình phát triển du lịch cộng đồng tại Bản Liền; Nguyễn Đình Bắc là gương mặt trẻ trưởng thành từ bóng đá phong trào; Phương Mỹ Chi và Đức Phúc tiếp tục đưa âm nhạc Việt ra nhiều sân chơi trong và ngoài nước. Huấn luyện viên Mai Đức Chung ghi dấu với gần ba thập kỷ cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam.

Ở lĩnh vực giáo dục - y tế, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn được ghi nhận với 17 năm dạy học cho bệnh nhi ung thư; Ê kíp thông tim can thiệp bào thai thực hiện nhiều ca can thiệp chuyên sâu, cứu sống nhiều thai nhi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được yêu mến qua hàng trăm ca khúc, trong đó có Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ngô Phong điều hành không gian sáng tạo dành cho người trẻ, còn đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam ghi dấu với tấm HCV SEA Games 33.

Sau vòng bình chọn cộng đồng, Hội đồng thẩm định công bố Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng, gồm: ê kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ; cô giáo Đinh Thị Kim Phấn; đoàn làm phim Mưa đỏ; tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy; huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Các đại diện hạng mục Dự án Vì Việt Nam tôi nhận giải thưởng.

Ở hạng mục Dự án Vì Việt Nam tôi, ba chương trình được vinh danh gồm: chiến dịch Không một mình của Liên minh Niềm Tin Số, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim của báo Nhân Dân và chiến dịch Tự hào Việt Nam. Đại diện báo Nhân Dân cho biết chương trình Tổ quốc trong tim sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM trong năm 2026.

WeChoice Awards 2025 khép lại với 21 nhân vật truyền cảm hứng được vinh danh, tiếp tục khẳng định vai trò của giải thưởng trong việc lan tỏa những câu chuyện tích cực, bền bỉ và giàu giá trị cho cộng đồng.