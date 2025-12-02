Tình trạng sức khỏe của Soobin sau hai đêm concert

(VTC News) -

Mới đây, Soobin cho biết anh gặp vấn đề sức khỏe sau loạt concert tại TP.HCM. Trong đoạn chat riêng tư gửi fan thân thiết, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh kết quả khám bệnh cho thấy tình trạng phù nề, sung huyết mũi họng, đồng thời tiết lộ đã bị sốt suốt hai ngày sau khi đêm diễn cuối khép lại.

Soobin chia sẻ tình trạng sức khoẻ hậu concert.

Thông tin này khiến cộng đồng fan không khỏi xôn xao, liên tục gửi lời hỏi thăm và động viên anh sớm hồi phục.

Trước đó, Soobin tổ chức live concert quy mô lớn nhất sự nghiệp thu hút khoảng 15.000 khán giả tại TP.HCM. Concert tái hiện 14 năm hoạt động của nam ca sĩ.

Trên sân khấu, Soobin thể hiện khả năng biến hóa đa dạng: hát live toàn bộ setlist, chơi trống trong phần mở màn, piano khi hát ballad, trình diễn đàn bầu trong phần nhạc dân tộc, thử sức hát xẩm, nhảy và múa ở nhiều phong cách khác nhau. Khối lượng vận động và giọng hát căng liên tục trong suốt chương trình được cho là nguyên nhân khiến anh kiệt sức sau đêm diễn.

Dù trước concert từng vướng ồn ào liên quan đến khách mời và một số fansite tạm dừng hoạt động, buộc nam ca sĩ phải lên tiếng. Anh thừa nhận đã mất ngủ vì áp lực bởi ồn ào từ cộng đồng fan. Anh biết ơn ê-kíp thức ngày đêm để giúp anh toả sáng trên sân khấu.

"Tôi mãi không ngủ được vì nghĩ quá nhiều thứ. Mấy hôm trước tinh thần tôi còn đang rất hưng phấn. Tại sao tôi làm gì cũng chông gai…”, ca sĩ chia sẻ.

Đêm concert khán phòng vẫn được lấp kín. Điều này cho thấy sức nóng và vị thế vững vàng của Soobin trong lòng công chúng.

Ca sĩ Soobin.

Soobin tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992. Anh từng đoạt danh hiệu Á quân tại cuộc thi Ngôi sao Việt 2014 và có thời gian ngắn được trau dồi kỹ năng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính việc có nền tảng học hành trong nước và truyền thống gia đình đã giúp nam ca sĩ làm nên sự nghiệp đáng tự hào như hiện nay.

Năm 2024 có thể xem là một năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Soobin khi anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và giành giải Anh tài toàn năng, trở thành một trong 17 thành viên xuất sắc nhất của chương trình.

Năm 2024, Soobin "bội thu" giải thưởng với 20 chiếc cúp danh giá từ các lễ trao giải âm nhạc và nghệ thuật uy tín, bao gồm 2 cúp Mai Vàng, 5 cúp WeChoice Awards 2024, 2 cúp Làn Sóng Xanh, 3 cúp Cống Hiến cùng nhiều giải thưởng khác cho album Bật nó lên và các sản phẩm âm nhạc khác.