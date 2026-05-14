Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng vụ Miu Lê liên quan nghi án ma túy

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 14/5, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nêu quan điểm về việc ca sĩ - diễn viên Miu Lê bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại Hải Phòng.

Trước sự việc, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thường xuyên tuyên truyền mọi công dân luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cuộc sống, trong hoạt động văn hoá việc này cần được đặt lên hàng đầu. Mọi công dân đều phải tuân thủ quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

"Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", lãnh đạo Sở cho biết.

Thông tin Miu Lê bị điều tra liên quan nghi án ma tuý khiến dư luận chấn động.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, các đơn vị tổ chức biểu diễn với mục đích xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử của người hoạt động nghệ thuật.

Sở yêu cầu các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đơn vị sản xuất chương trình thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động nghệ thuật, quy tắc ứng xử của người hoạt động nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong thời gian qua, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã ban hành những văn bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa nghệ thuật và ứng xử văn hoá nơi công cộng của những người hoạt động nghệ thuật.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác quản lý nhà nước, ban hành các văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; chấn chỉnh những hành vi, hoạt động lệch lạc, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động trình diễn nghệ thuật (Văn bản số 3610/SVHTT và Văn bản số 3566/SVHTT-NT về chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực và quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số). Việc chấn chỉnh này tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng hoạt động nghệ thuật.

Công tác quản lý luôn có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành Thành phố, sự hỗ trợ và đồng hành của giới chuyên môn, các tổ chức, cá nhân, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động và các biện pháp khác để hoạt động nghệ thuật và trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao chất lượng.

Chiều 11/5, thông tin Miu Lê phải làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy khiến dân mạng dậy sóng. Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) xác nhận đã nhận được tin báo về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, Lê Ánh Nhật cho kết quả dương tính với chất ma túy Methamphetamine và Ketamine, MDMA. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động song song ở lĩnh vực ca hát, điện ảnh và gameshow. Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009 thông qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát. Năm ngoái, Miu Lê cũng tạo được nhiều chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, Miu Lê góp mặt trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh.