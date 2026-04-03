Sinh viên được ứng tuyển công việc lên tới 85 triệu đồng/tháng

(VTC News) -

Sự kiện quy tụ gần 30 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực và gần 5.000 người tham dự, mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng và tìm hiểu thực tế thị trường lao động.

Chia sẻ về mục tiêu của chuỗi sự kiện Ngày hội việc làm năm nay, ThS. Nguyễn Thị Diệu Hồng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn và Chuyển giao Công nghệ - Trường Đại học Thăng Long nhấn mạnh: “Ngày hội việc làm của Trường Đại học Thăng Long năm 2026 định hướng sinh viên tập trung vào phát triển tư duy, trang bị kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết để thích ứng trong kỷ nguyên công nghệ 5.0 với những thay đổi từng ngày”.

Tại sự kiện năm nay, sinh viên có cơ hội tiếp cận mạng lưới hơn 30 doanh nghiệp uy tín hàng đầu Việt Nam đến từ đa dạng lĩnh vực như tài chính - ngân hàng (BIDV, VIB, MSB, Vietcombank, Shinhan Bank, Chailease), giáo dục (IIG Việt Nam, SAPP Academy), dịch vụ F&B (Golden Gate) và hàng không (Vietnam Airlines). Sự đa dạng về lĩnh vực không chỉ mang đến nhiều lựa chọn nghề nghiệp mà còn giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về yêu cầu tuyển dụng và xu hướng phát triển của từng ngành.

Sinh viên Trường Đại học Thăng Long tại Ngày hội việc làm Thang Long University Job Fair 2026.

Đáng chú ý, tại Ngày hội việc làm năm nay, sinh viên Thăng Long được tiếp cận với gần 3.000 cơ hội nghề nghiệp đa dạng ở các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả vị trí toàn thời gian, bán thời gian và thực tập. Mức thu nhập dao động phổ biến từ 8-14 triệu đồng/tháng, trong đó một số vị trí chuyên môn cao có thể đạt tới 85 triệu đồng/tháng.

Song song với hoạt động tuyển dụng, ngày hội việc làm Thang Long University Job Fair 2026 năm nay còn triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực như tư vấn chỉnh sửa CV, phỏng vấn thử 1:1 và hướng nghiệp cùng chuyên gia đến từ các đơn vị bảo trợ chuyên môn như TopCV, iVIEC, Navigos. Thông qua những trải nghiệm này, sinh viên có cơ hội điều chỉnh lại hồ sơ cá nhân một cách chuyên nghiệp, cải thiện kỹ năng giao tiếp và phỏng vấn, từ đó nâng cao khả năng ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

TS. Vũ Đỗ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường Đại học Thăng Long luôn chú trọng phương châm kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn có cơ hội ứng dụng vào thực tế. Chính vì vậy, các hoạt động kết nối doanh nghiệp, kiến tập, thực tập, và đặc biệt là Chuỗi sự kiện Ngày hội việc làm thường niên có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hiện thực hóa định hướng đó”.