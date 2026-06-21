Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Bỉ vs Iran, bảng G World Cup 2026

(VTC News) -

Trận đấu giữa Bỉ và Iran thuộc bảng G World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 22/6. Sau lượt mở màn, cả hai đội cùng có 1 điểm: Bỉ hòa Ai Cập 1-1, còn Iran hòa New Zealand 2-2. Bối cảnh này khiến trận đấu tại Los Angeles trở nên quan trọng với cuộc đua đi tiếp.

Các mô hình dự đoán đều nghiêng về Bỉ, nhưng mức độ khác nhau. Opta đánh giá đội bóng châu Âu vượt trội hơn rõ rệt, trong khi hệ thống khác có yếu tố thận trọng hơn, chỉ ra cơ hội của Irano.

Siêu máy tính dự đoán Bỉ vs Iran ra sao?

Theo dữ liệu mô phỏng của Opta, Bỉ thắng 67,5% trong 25.000 lần mô phỏng trước trận. Khả năng hòa là 19,3%, còn xác suất Iran thắng là 13,2%. Đây là mức chênh lệch đáng kể, phản ánh khoảng cách về chất lượng đội hình và khả năng tạo khác biệt của Bỉ ở các vị trí tấn công.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole thận trọng hơn. Nguồn này đánh giá xác suất thắng Bỉ vs Iran lần lượt là 51,85% cho Bỉ, 23,8% cho kết quả hòa và 24,35% cho Iran. Như vậy, Sports Mole vẫn nghiêng về Bỉ nhưng không xem đây là trận đấu một chiều.

Đội tuyển Bỉ cần De Bruyne kết hợp với Lukaku. (Ảnh: Reuters)

Các chỉ báo bàn thắng cũng khá sát nhau. Sports Mole cho rằng khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 53,65%, trong khi mốc dưới 2,5 bàn ở mức 46,35%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 54,7%, không quá cao nhưng đủ để mở ra kịch bản Iran có bàn nếu tận dụng được phản công hoặc bóng cố định.

Với số bàn riêng, Bỉ có 50,22% khả năng ghi từ 2 bàn trở lên. Iran có 60,41% khả năng ghi bàn, nhưng khả năng đội bóng châu Á ghi từ 2 bàn trở lên chỉ là 27,42%. Các tỷ số nổi bật theo Sports Mole là Bỉ thắng 1-0, 2-1 hoặc 2-0. Dữ liệu tổng thể nghiêng về Bỉ, nhưng không loại trừ khả năng trận đấu chỉ được định đoạt bằng cách biệt nhỏ.

Ưu thế của đội tuyển Bỉ

Bỉ có nền tảng nhân sự tốt hơn và vẫn được Opta đánh giá có 90,9% khả năng vượt qua vòng bảng. Dù trận hòa Ai Cập chưa thuyết phục, đội bóng của HLV Rudi Garcia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt như Kevin De Bruyne, Jeremy Doku hay Romelu Lukaku. Đây là điểm khiến các mô hình dự đoán đặt Bỉ ở vị thế cao hơn.

Lukaku vào sân từ khế dự bị ở trận trước. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, con số này cho thấy hai mặt của vấn đề. Bỉ được đánh giá mạnh, nhưng hàng công của họ chưa đạt trạng thái tốt tại World Cup. Nếu không tính bàn phản lưới, đội tuyển Bỉ chưa ghi bàn ở World Cup kể từ pha lập công của Michy Batshuayi trước Canada năm 2022. Opta cũng chỉ ra Bỉ không ghi bàn trong 46 cú dứt điểm gần nhất tại giải, dù tổng chất lượng cơ hội đạt 5,66 bàn kỳ vọng.

Điều Bỉ trông chờ là sự khác biệt từ các cá nhân. Doku tạo ra nhiều đột biến trước Ai Cập với các pha rê bóng, tranh chấp và kéo lỗi. Lukaku dù chưa lấy lại nhịp ghi bàn ở World Cup vẫn có thể giúp Bỉ có điểm tựa trong vòng cấm. Nếu tiền đạo này đá chính, cách tấn công của Bỉ sẽ trực diện hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào các pha xử lý ở biên.

Cơ hội của Iran

Iran không được đánh giá cao bằng Bỉ. Trận hòa 2-2 trước New Zealand cho thấy họ có khả năng phản ứng sau khi bị dẫn bàn. Ramin Rezaeian và Mohammad Mohebi đều ghi bàn ở lượt mở màn, trong đó Rezaeian còn tạo dấu ấn lớn khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo.

Iran bị đánh giá thấp hơn Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Cơ hội của Iran nhiều khả năng đến từ khối phòng ngự thấp, các pha chuyển trạng thái và bóng cố định. RotoWire nhận định Iran có xu hướng lùi đội hình, giữ cự ly hẹp rồi tìm Mehdi Taremi, Rezaeian hoặc Mohebi trong những pha lên bóng nhanh. Đây là cách tiếp cận phù hợp khi họ phải đối đầu đội mạnh hơn và khó kiểm soát bóng trong thời gian dài.

Điểm Iran có thể khai thác là sự thiếu ổn định của Bỉ khi trận đấu bị kéo chậm. Nếu Bỉ cầm bóng nhiều nhưng không tạo được cơ hội rõ ràng, áp lực sẽ tăng dần lên De Bruyne và các cầu thủ tấn công. Iran càng giữ tỷ số hòa lâu, trận đấu càng dễ chuyển sang trạng thái khó lường.

Dự đoán Bỉ vs Iran

Kịch bản dễ xảy ra là Bỉ kiểm soát bóng nhiều hơn, đẩy Iran về phần sân nhà và tìm cách mở khoảng trống bằng các pha phối hợp quanh De Bruyne, Doku và Lukaku. Iran sẽ không vội dâng cao. Đội bóng châu Á nhiều khả năng ưu tiên phòng ngự số đông, chờ cơ hội phản công hoặc tình huống cố định.

Bàn mở tỷ số có vai trò quan trọng. Nếu Bỉ ghi bàn sớm, trận đấu có thể cởi mở hơn vì Iran buộc phải mạo hiểm. Khi đó, khả năng Bỉ ghi thêm bàn tăng lên. Ngược lại, nếu Bỉ bế tắc trong hiệp 1, trận đấu dễ bị kéo vào thế chặt chẽ, đúng kiểu Iran mong muốn.

Opta nghiêng rõ về Bỉ, trong khi Sports Mole cho thấy Iran vẫn có khả năng gây khó chịu và thậm chí ghi bàn. Vì vậy, tỷ số hợp lý là chiến thắng sát nút cho Bỉ, với điểm nhấn đến từ chất lượng cá nhân ở phần sân đối thủ.

Dự đoán tỷ số: Bỉ 2-1 Iran.