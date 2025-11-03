SAWACO đưa vào hoạt động tổng đài chăm sóc khách hàng thống nhất 1900 999 997

(VTC News) -

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến cho khách hàng trải nghiệm hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đưa vào hoạt động Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 999 997 - kênh kết nối thống nhất toàn hệ thống cấp nước TP.HCM.

Tổng đài 1900 999 997 hoạt động đa chức năng – kênh kết nối toàn diện với khách hàng

Tổng đài SAWACO Chăm sóc khách hàng 1900 999 997 được thiết kế nhằm đáp ứng toàn diện các nhu cầu của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ cấp nước:

Tư vấn và hướng dẫn sử dụng dịch vụ: Khách hàng có thể liên hệ để được tư vấn chi tiết về dịch vụ cấp nước, quy trình đăng ký, thủ tục sử dụng, cũng như các phương thức thanh toán tiện lợi, minh bạch.

Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại: Tổng đài tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, đảm bảo mọi phản ánh được xử lý kịp thời và đúng quy định.

Tiếp nhận thông tin sự cố: Tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, vỡ đường ống và các tình huống khẩn cấp khác, nhằm kịp thời triển khai phương án khắc phục, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chất lượng nước sản xuất và sinh hoạt của khách hàng.

Ghi nhận phản hồi và góp ý: Tiếp nhận phản hồi về sản phẩm và chất lượng dịch vụ để không ngừng cải tiến, mang đến trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho khách hàng.

Khi cần hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 999 997 và cung cấp thông tin về phường, xã hoặc đơn vị cấp nước tại khu vực. Nhân viên tổng đài sẽ tiếp nhận, xác minh thông tin và chuyển yêu cầu đến đơn vị phụ trách để đảm bảo yêu cầu của quý khách được xử lý nhanh chóng và kịp thời.

SAWACO Khẳng định cam kết phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, hướng đến trải nghiệm tốt nhất cho người dân

Tận tâm phục vụ – Nâng tầm trải nghiệm

Với phương châm lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả hoạt động, SAWACO luôn nỗ lực hiện đại hóa quy trình chăm sóc khách hàng, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thông qua Tổng đài 1900 999 997 – một đầu số, kết nối toàn hệ thống, SAWACO khẳng định định hướng phục vụ chuyên nghiệp, thống nhất và tận tâm, mang đến sự tiện lợi và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.