Giá vàng hôm nay 23/5: Trong nước và thế giới giảm mạnh

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực trong phiên giao dịch cuối chiều thứ Sáu khi lợi suất trái phiếu kho bạc ổn định, đồng USD mạnh hơn và ngôn ngữ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lạm phát.

Dữ liệu kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn nhạy cảm với lãi suất. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm xuống 44,8 trong tháng 5 từ mức 49,8 trong tháng 4, trong khi kỳ vọng lạm phát một năm tăng lên 4,8% và kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,9%.

“Tâm lý người tiêu dùng giảm tháng thứ ba liên tiếp do sự gián đoạn nguồn cung ở eo biển Hormuz tiếp tục đẩy giá xăng lên cao”, Giám đốc Khảo sát người tiêu dùng Joanne Hsu cho biết.

Chỉ số tháng 5 cho thấy, kỳ vọng lạm phát trong cùng kỳ năm tới đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi công bố mức thuế quan hồi tháng 4/2025 trong khi kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng vọt.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa).

“Kỳ vọng lạm phát trong năm tới đã tăng nhẹ từ 4,7% hồi tháng 4 lên 4,8% vào tháng 5. Con số hiện tại vượt xa mức 3,4% được ghi nhận vào tháng 2/2026 trước khi bắt đầu cuộc xung đột ở Iran, cũng như tất cả các con số của năm 2024. Kỳ vọng lạm phát dài hạn đã tăng từ 3,5% trong tháng 4 lên 3,9% trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với mức từ 2,8% đến 3,2% được dự báo trong năm 2024”, Giám đốc Khảo sát người tiêu dùng Joanne Hsu cho biết thêm.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji và SJC niêm yết ở mức 58,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.504 USD/ounce, giảm 38 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 6/2026 trên sàn Comex giao dịch quanh 4.490 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Báo cáo thường niên In Gold We Trust 2026 của Incrementum AG nhận định vàng đang dần khẳng định lại vai trò là tài sản tiền tệ quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Đà tăng mạnh của vàng không phải hiện tượng đầu cơ ngắn hạn mà phản ánh xu hướng “tái tiền tệ hóa” trong bối cảnh thế giới đối mặt với phân mảnh địa chính trị, xu hướng phi USD hóa, lạm phát biến động mạnh và niềm tin suy giảm đối với tiền pháp định.

Báo cáo cho rằng, hệ thống tiền tệ hậu năm 1971 đang xuất hiện nhiều dấu hiệu suy yếu, qua đó giúp vàng ngày càng được xem như một tài sản dự trữ trung lập và an toàn hơn. Sau khi tăng hơn 64% trong năm 2025 và lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce hồi tháng 1/2026, giá vàng dù đã điều chỉnh mạnh nhưng vẫn được đánh giá nằm trong chu kỳ tăng dài hạn.

Incrementum AG nâng dự báo giá vàng lên 8.900 USD/ounce vào cuối thập kỷ này trong kịch bản lạm phát tiếp tục kéo dài. Lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn là nền tảng hỗ trợ quan trọng cho thị trường.

Ngoài ra, nợ công toàn cầu tăng kỷ lục, lợi suất thực của trái phiếu vẫn ở mức thấp và vai trò của trái phiếu chính phủ như tài sản an toàn đang suy giảm cũng khiến dòng tiền có xu hướng chuyển sang vàng.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng vẫn có thể biến động mạnh do áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và rủi ro thanh khoản trên thị trường tài chính.

Tuy nhiên, các nhịp điều chỉnh hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật và có thể trở thành cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn.