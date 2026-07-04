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Sông Tô Lịch thay đổi ra sao trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm? Phối cảnh sông Tô Lịch với công viên, đường dạo ven nước và những cây cầu mới tại triển lãm Quy hoạch Thủ đô 100 năm thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Nắng nóng làm gián đoạn kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ Nắng nóng kỷ lục bao trùm nước Mỹ đúng dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, khiến hàng loạt lễ diễu hành, buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa buộc phải hủy hoặc hoãn lại.

Bão số 1 Maysak đi vào vịnh Bắc Bộ, chiều nay tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh Bão số 1 Maysak đã đi vào vịnh Bắc Bộ và còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km, dự báo chiều nay, vị trí tâm bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh.

Giá vàng 18K Doji hôm nay 4/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Bên cạnh vàng 24K, giá vàng 18K cũng được nhiều khách hàng quan tâm do nhu cầu mua sắm trang sức ngày càng tăng.

Bỏ siêu đô thị, nhiều người trẻ Trung Quốc đổ về “thành phố ma” sinh sống Giữa bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc đóng băng, nhiều người trẻ rời siêu đô thị đến các “thành phố ma” sinh sống, nơi có giá nhà thuê siêu rẻ.

Công nghệ 4/7: Apple ngừng phát triển AirPods Ultra tích hợp camera hỗ trợ Siri Apple tạm dừng phát triển AirPods Ultra tích hợp camera cho Siri, đặt dấu hỏi về chiến lược AI của hãng.

Giá vàng hôm nay 4/7: Đồng loạt tăng mạnh Sáng 4/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.175 USD/ounce, tăng 50 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua, giá trong nước cũng tăng 3 triệu đồng/lượng.

Giá tiêu hôm nay 4/7: Đi ngang, cao nhất 135.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 4/7 tiếp tục đi ngang tại các vùng trọng điểm, giá xuất khẩu cũng ổn định.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 4/7 và sáng 5/7 Cập nhật lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 4/7 và sáng 5/7: Chi tiết thời gian, địa điểm và kênh phát sóng trực tiếp trận đấu theo giờ Việt Nam.

Cần lưu ý gì khi ký hợp đồng xây nhà trọn gói? Hợp đồng xây nhà trọn gói là căn cứ pháp lý quan trọng, quy định quyền và nghĩa vụ giữa chủ đầu tư với đơn vị thi công.

Vì sao gọi là bánh mì hoa cúc? Nhiều người gọi là bánh mì hoa cúc, nhưng rất ít người biết vì sao chiếc bánh lại mang cái tên này.

Giá sầu riêng lao dốc, điểm nghẽn không chỉ nằm ở thị trường Giá sầu riêng đang giảm sâu không chỉ khiến nhà vườn lao đao mà còn phơi bày hàng loạt điểm nghẽn về chất lượng, vùng nguyên liệu và xuất khẩu.

Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Tiếp tục tăng nhẹ Lúc 6h ngày 4/7, giá dầu WTI ở mức 68,78 USD/thùng, tăng 0,27 USD/thùng, dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 72,12 USD/thùng, tăng 0,32 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Thay thủ môn phút cuối bắt luân lưu toàn trượt, Australia thua Ai Cập Đội tuyển Australia bị loại khỏi World Cup 2026 sau khi thua Ai Cập trong loạt luân lưu, dù đội bóng này thay thủ môn ở phút cuối chỉ để bắt loạt 11 mét.