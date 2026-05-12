Xe máy điện va chạm ô tô tải, bà cụ 86 tuổi và con tử vong

Lãnh đạo UBND xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Khoảng 14h ngày 12/5, ông Nguyễn Huy T. (SN 1970, trú tại xã Trường Lưu) điều khiển xe máy điện chở theo mẹ là cụ Nguyễn Thị S. (SN 1940) lưu thông trên địa bàn xã Trường Lưu.

Khi đến đường huyện 36, khu vực gần cổng chào thôn Phúc Trường, xe máy điện va chạm với ô tô tải mang BKS 37C-128.xx do ông Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển chở vật liệu xây dựng.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. và cụ S. tử vong, xe máy điện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.