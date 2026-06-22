Sắp có tuyến đường sắt qua Ocean City, nhà đầu tư đi trước 'giữ chỗ' ở Vịnh Xanh

(VTC News) -

Đây là thời điểm thuận lợi để sở hữu Vịnh Xanh - quỹ căn thấp tầng cuối cùng tại đại đô thị này, trước khi các lợi thế kết nối mới được hiện thực hóa và thiết lập một mặt bằng giá mới cho toàn khu vực.

Người kinh nghiệm thường xuống tiền trước khi hạ tầng hoàn thiện

Năm 2021, anh Bùi Viết Tuân (Hà Nội), quyết định mua một căn liền kề 90m2, giá gần 9 tỷ đồng tại Ocean City để mở nhà hàng. Khi đó, nhiều bạn bè của anh hoài nghi về quyết định.

Nhưng anh có niềm tin, Ocean City với quy mô hơn 1.200ha, sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, đi kèm hạ tầng hoàn thiện của khu vực, đều là những yếu tố thu hút cư dân và du khách.

Thời điểm đó, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã vận hành, nút giao Cổ Linh vừa khánh thành giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ nội thành ra phía Đông. Cầu Vĩnh Tuy 2 bắt đầu triển khai; tuyến Vành đai 3.5 và Vành đai 4 được quy hoạch… tạo kết nối liên vùng.

“Sau 5 năm, nhiều công trình trong số đó hoàn thiện, căn nhà hiện tại được định giá gấp đôi. Cư dân, du khách tấp nập, doanh thu nhà hàng ngày một tăng, tôi thấy mình đã quyết định sáng suốt”, anh Tuân chia sẻ.

Phối cảnh song lập khu Vịnh Xanh thuộc Ocean City.

Chính bài học đó khiến anh tiếp tục có niềm tin lựa chọn thêm một căn song lập tại Vịnh Xanh - khu compound sắp bàn giao thuộc Ocean City.

“Mua bây giờ sẽ được giá tốt nhất, bởi khi các công trình như vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi… hoàn thiện trong 1-2 năm nữa, mặt bằng giá chắc chắn sẽ khác hiện nay”, anh đúc kết.

Nhận định của anh Tuân cũng phản ánh quy luật từng diễn ra tại nhiều nơi.

Theo báo cáo của CBRE, năm 2014, giá đất khu vực lân cận cầu Nhật Tân (Hà Nội) tăng tới 20% ngay sau thời điểm hợp long. Dự án Vinhomes Riverside cũng liên tục thiết lập những đỉnh giá mới sau khi cầu Vĩnh Tuy 2 thông xe năm 2023.

Tại TP.HCM, ngay sau khi cầu Thủ Thiêm 2 thông xe vào tháng 4/2022, nối Thủ Thiêm với khu trung tâm Quận 1 (cũ), giá đất bán đảo này đã tăng vọt hơn 100%.

Cầu Trần Hưng Đạo dự kiến được hoàn thành trong năm 2027.

Từ thực tế đó, giới quan sát nhìn nhận, khu Đông Hà Nội cũng đang đứng trước một bước ngoặt phát triển mới. Hiện tại, 7 cây cầu vượt sông Hồng đang gấp rút thi công để đảm bảo hoàn thành trong năm sau. Dự án Vành đai 4 đang vượt tiến độ và có thể về đích trước kế hoạch nửa năm, dự kiến đưa vào khai thác từ cuối năm 2027.

Đặc biệt, ngày 22/6, Hà Nội đã khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị mới, không chỉ mở ra một chương mới cho hạ tầng giao thông Thủ đô, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho các cực tăng trưởng.

Đáng chú ý, theo định hướng quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị số 14 sẽ kết nối với đô thị Ocean City, bổ sung thêm một lớp hạ tầng chiến lược bên cạnh cầu Vĩnh Tuy 2, Vành đai 3.5, Vành đai 4 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Đây là nền tảng quan trọng để Ocean City tiếp tục khẳng định vị thế của một đô thị đáng sống, đáng lập nghiệp và đáng đầu tư hàng đầu phía Đông Thủ đô.

Hà Nội đã khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị mới, trong đó tuyến đường sắt đô thị số 14 sẽ kết nối với đô thị Ocean City.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn đang nhắm đến Vịnh Xanh, đây là thời điểm phù hợp để xuống tiền, trước khi giá bất động sản bước lên một nấc thang mới.

Lợi thế của Vịnh Xanh mà các giai đoạn trước không có

Nằm trong lòng Ocean City - siêu đại đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân gần 100.000 người, Vịnh Xanh là quỹ căn thấp tầng cuối cùng được giới thiệu ra thị trường khi toàn bộ hệ sinh thái đô thị đã hiện hữu. Phân khu được thiết kế theo mô hình compound, được kiểm soát an ninh 24/7, có hệ cảnh quan và tiện ích riêng.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Ocean Park 2 đã đi vào vận hành.

Điểm đáng chú ý là người mua Vịnh Xanh hôm nay có những lợi thế mà các giai đoạn trước không có được. Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, điểm khác biệt của khu Đông Hà Nội nằm ở việc đã hình thành một cực đô thị quy mô lớn. Vinhomes Ocean Park 1, 2 và 3, với hạ tầng đồng bộ, đầy đủ tiện ích đã mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho cư dân.

“Phía Đông Hà Nội hiện nay đang bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Quy hoạch đảm bảo được tính hiện đại và bản sắc riêng, phù hợp cho những người tìm kiếm giá trị thực thay vì chạy theo các cơn sóng ảo”, ông Quảng nhận định.

Hệ sinh thái tiện ích toàn diện đã vận hành mang tới chất sống tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân Ocean City.

Theo chuyên gia, hàng loạt dự án hạ tầng như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, Vành đai 4, hệ thống metro… sẽ tạo nên mạng lưới kết nối xuyên tâm giữa khu Đông với khu vực lõi đô thị. Đồng thời, hạ tầng cũng mở rộng liên kết tới Hưng Yên, Hải Phòng và các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng.

“Sự tích hợp giữa hạ tầng khung của nhà nước và hạ tầng chi tiết của doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng lớn, từ đó thúc đẩy nhu cầu sinh sống và đầu tư”, ông Quảng nhận định.

Trên thực tế, những khu vực đã hình thành cộng đồng cư dân, dịch vụ và hoạt động kinh tế sẽ là nhóm hưởng lợi rõ nét nhất khi các công trình đi vào vận hành. Bởi giá trị lúc đó không còn đến từ kỳ vọng mà được cộng hưởng từ nhu cầu ở thực, kinh doanh và khai thác thực tế.