Sân chơi AI, IoT giúp sinh viên biến ý tưởng thành sản phẩm thực tiễn

(VTC News) -

Từ giảng đường đến những bài toán của doanh nghiệp, AIoT Developer InnoWorks 2026 mở ra cơ hội để sinh viên biến ý tưởng công nghệ thành các giải pháp thực tiễn trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và tự động hóa.

Cuộc thi do Tập đoàn Advantech phát động và tài trợ, Đại học Phenikaa đăng cai tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 15 trường đại học cùng đông đảo sinh viên, học viên cao học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp công nghệ.

Đại diện Ban tổ chức, đơn vị tài trợ, đơn vị bảo trợ chuyên môn và Đại học Phenikaa thực hiện nghi thức phát động cuộc thi AIoT Developer InnoWorks 2026.

AIoT Developer InnoWorks 2026 diễn ra từ ngày 29/5 đến 27/11/2026, trải qua nhiều vòng thi từ ý tưởng, phát triển sản phẩm đến thuyết trình và bảo vệ dự án trước hội đồng chuyên gia.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhu cầu về nguồn nhân lực có khả năng nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ thông minh ngày càng trở nên cấp thiết.

AIoT Developer InnoWorks 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận những vấn đề thực tế, đồng thời rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực phát triển sản phẩm.

Không chỉ là sân chơi học thuật, cuộc thi còn góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Những lĩnh vực mà cuộc thi hướng tới như AI, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây hay tự động hóa đều thuộc nhóm công nghệ chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

AIoT Developer InnoWorks 2026 thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ 15 trường đại học cùng các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Năm nay, các đội thi sẽ tập trung phát triển giải pháp theo ba nhóm chủ đề chính gồm nhà máy thông minh và sản xuất thông minh; thành phố thông minh; năng lượng và môi trường. Đây đều là những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp và xã hội trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng tất yếu.

Thông qua cuộc thi, sinh viên có cơ hội tiếp cận các nền tảng công nghệ hiện đại, làm việc cùng chuyên gia trong ngành, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiên cứu, thiết kế, lập trình, tích hợp phần cứng - phần mềm và phát triển sản phẩm theo hướng liên ngành.