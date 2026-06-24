  • logo
Xuất bản ngày 24/06/2026 06:00 AM
Xuất bản ngày 24/06/2026 06:00 AM

Ronaldo 41 tuổi lập kỷ lục, đối thủ khuyên đừng giải nghệ

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

HLV trưởng đội tuyển Uzbekistan Fabio Cannavaro cho rằng Ronaldo nên tiếp tục thi đấu đỉnh cao thêm vài năm.

"Tôi thì đã giải nghệ từ lâu còn Ronaldo thì đang tiếp tục thi đấu, xin chúc mừng cậu ấy. Ronaldo có thể thi đấu thêm vài năm nữa, tại sao anh ấy phải dừng lại", ông Fabio Cannavaro - HLV trưởng tuyển Uzbekistan nói trong buổi họp báo sau trận thua Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn trong hiệp một, góp phần giúp Bồ Đào Nha thắng 5-0 ở trận này. Siêu sao 41 tuổi xô đổ hàng loạt kỷ lục. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở World Cup, người duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup và là chân sút ghi bàn nhiều nhất đội tuyển Bồ Đào Nha ở đấu trường này.

Ronaldo tỏa sáng trong trận gặp Uzbekistan.

Ronaldo tỏa sáng trong trận gặp Uzbekistan.

HLV Cannavaro nói sau trận: "Không thể để cho Ronaldo một khoảng trống nào, nếu không bạn phải trả giá. Uzbekistan đã thủng lưới 2 bàn quá sớm và tôi đã cảnh báo học trò về điều này. Tôi đã chuẩn bị phương án phòng ngự khi Bồ Đào Nha rất mạnh ở tuyến tiền vệ và hai biên. Bồ Đào Nha chơi với động lực khác hẳn ngày ra quân".

Cựu trung vệ đội tuyển Italy nhắc đến tình huống Uzbekistan không được công nhận bàn thắng trong hiệp 1. Ganiev tung cú sút xa tung lưới Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng không được công nhận. Fayzullaev bị xác định đã phạm lỗi với Cancelo trong tình huống trước đó. Bàn thắng không được công nhận ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ Uzbekisan.

Theo ông Cannavaro, tuyển Uzbekistan nhập cuộc tốt và có thể kiểm soát được bóng. Khi để thua bàn thứ ba, mọi chuyện quá khó khăn bởi Bồ Đào Nha là đội bóng khác biệt.

Nhà vô địch World Cup 2006 bình luận: "Thua trước đội tuyển Bồ Đào Nha cũng bình thường thôi. Tôi mong học trò hãy can đảm và không được sợ hãi. Chỉ với tinh thần đó, bóng đá Uzbekistan mới trưởng thành hơn. Trong đội bóng, đội tôi có những người kém đối thủ 18 tuổi. Là HLV trưởng, tôi phải tin tưởng tuyệt học trò.

Khi gặp Bồ Đào Nha, nếu chỉ giới hạn ở việc phòng ngự, bạn nắm đến 99% thất bại. Tôi muốn Uzbekistan hãy can đảm kể cả khi thua cuộc. Chúng tôi đến đây để tích lũy kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên Uzbekistan dự World Cup".

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 23/6 và sáng 24/6
Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 23/6 và sáng 24/6
Link xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo 9h ngày 24/6
Link xem trực tiếp Colombia vs CHDC Congo 9h ngày 24/6
Dự báo thời tiết 23/6: Miền Bắc, miền Trung nóng gay gắt, có nơi trên 40°C
Dự báo thời tiết 23/6: Miền Bắc, miền Trung nóng gay gắt, có nơi trên 40°C
Giá vàng hôm nay 23/6: Hồi phục ấn tượng, sắp lên 4.200 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 23/6: Hồi phục ấn tượng, sắp lên 4.200 USD/ounce
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm