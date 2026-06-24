Ronaldo 41 tuổi lập kỷ lục, đối thủ khuyên đừng giải nghệ

(VTC News) -

"Tôi thì đã giải nghệ từ lâu còn Ronaldo thì đang tiếp tục thi đấu, xin chúc mừng cậu ấy. Ronaldo có thể thi đấu thêm vài năm nữa, tại sao anh ấy phải dừng lại", ông Fabio Cannavaro - HLV trưởng tuyển Uzbekistan nói trong buổi họp báo sau trận thua Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn trong hiệp một, góp phần giúp Bồ Đào Nha thắng 5-0 ở trận này. Siêu sao 41 tuổi xô đổ hàng loạt kỷ lục. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở World Cup, người duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup và là chân sút ghi bàn nhiều nhất đội tuyển Bồ Đào Nha ở đấu trường này.

Ronaldo tỏa sáng trong trận gặp Uzbekistan.

HLV Cannavaro nói sau trận: "Không thể để cho Ronaldo một khoảng trống nào, nếu không bạn phải trả giá. Uzbekistan đã thủng lưới 2 bàn quá sớm và tôi đã cảnh báo học trò về điều này. Tôi đã chuẩn bị phương án phòng ngự khi Bồ Đào Nha rất mạnh ở tuyến tiền vệ và hai biên. Bồ Đào Nha chơi với động lực khác hẳn ngày ra quân".

Cựu trung vệ đội tuyển Italy nhắc đến tình huống Uzbekistan không được công nhận bàn thắng trong hiệp 1. Ganiev tung cú sút xa tung lưới Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng không được công nhận. Fayzullaev bị xác định đã phạm lỗi với Cancelo trong tình huống trước đó. Bàn thắng không được công nhận ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ Uzbekisan.

Theo ông Cannavaro, tuyển Uzbekistan nhập cuộc tốt và có thể kiểm soát được bóng. Khi để thua bàn thứ ba, mọi chuyện quá khó khăn bởi Bồ Đào Nha là đội bóng khác biệt.

Nhà vô địch World Cup 2006 bình luận: "Thua trước đội tuyển Bồ Đào Nha cũng bình thường thôi. Tôi mong học trò hãy can đảm và không được sợ hãi. Chỉ với tinh thần đó, bóng đá Uzbekistan mới trưởng thành hơn. Trong đội bóng, đội tôi có những người kém đối thủ 18 tuổi. Là HLV trưởng, tôi phải tin tưởng tuyệt học trò.

Khi gặp Bồ Đào Nha, nếu chỉ giới hạn ở việc phòng ngự, bạn nắm đến 99% thất bại. Tôi muốn Uzbekistan hãy can đảm kể cả khi thua cuộc. Chúng tôi đến đây để tích lũy kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên Uzbekistan dự World Cup".