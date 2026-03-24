Robot sạc xe điện di động - giải pháp cho ô tô điện ở chung cư cũ

Một thiết bị sạc tự động nhỏ gọn, được ví như "pin dự phòng di động", đang giúp giải quyết vấn đề nan giải của chủ sở hữu xe điện tại khu phố cổ Nam Ninh, Trung Quốc.

Theo tờ Nanning Evening, thiết bị này cung cấp khả năng sạc theo yêu cầu mà không cần đầu tư tốn kém vào cơ sở hạ tầng.

Cư dân ở khu Linliqiao Jiayuan, nơi có hơn 400 xe điện, giờ đây có thể gọi robot sạc thông minh thông qua ứng dụng điện thoại. Thiết bị cao khoảng 1,5 m, được trang bị pin 100 kWh, sẽ tự động di chuyển đến xe đang đỗ và bắt đầu sạc nhanh trong vòng vài phút.

Robot sạc CharGo của CATL đang sạc cho xe điện BYD. (Ảnh: CATL)

Theo thông tin của nhà phát triển, một chiếc xe có mức pin còn 10% có thể được sạc đầy trong khoảng 40 phút đến 1 giờ.

Bà Liu, cư dân địa phương, chia sẻ: “Tôi có thể đỗ xe tại nhà và sạc điện, không cần phải đến trạm sạc nữa. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức, điện năng lại rẻ”.

Người quản lý dự án nhấn mạnh giải pháp này không cần cải tạo lưới điện và không chiếm chỗ đỗ xe cố định, điều này đặc biệt hấp dẫn đối với các khu nhà ở cũ, nơi hạn chế về mặt vật lý đã cản trở việc lắp đặt bộ sạc.

Trạm sạc Energy Tank đang sạc cho xe điện. (Ảnh: Sina)

Robot sạc theo yêu cầu giải quyết vấn đề "tìm chỗ sạc", đồng thời biến việc sạc pin thành một quy trình đúng giờ và hướng đến dịch vụ.

Sản phẩm "pin dự phòng di động" mang tên “Energy Tank” của công ty Eraergy, kết hợp các cell lưu trữ, khung gầm có thể điều khiển và hệ thống điều khiển thông minh thành một thiết bị sạc và cung cấp năng lượng có thể điều chỉnh.

Hiện tại, Energy Tank có ba phiên bản với dung lượng 30 kWh, 100 kWh và 200 kWh, với công suất xả tối đa lên đến 120 kW.

Robot sạc CharGo đang hoạt động tại khu dịch vụ đường cao tốc. (Ảnh: CATL)

Công ty cũng đang mở rộng mô hình sạc điện thoại di động vào các khách sạn, khu dịch vụ đường cao tốc và bãi chứa hàng. Chương trình thử nghiệm này cho phép khách hàng theo dõi tình trạng sạc điện thoại khi đặt phòng, giúp các khách sạn tiết kiệm chi phí nâng cấp hệ thống điện.

Tập đoàn sản xuất pin toàn cầu CATL cũng tham gia vào lĩnh vực này với sản phẩm sạc dự phòng di động mang tên CharGo, được triển khai tại nhiều trạm dịch vụ đường cao tốc trên khắp Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái.

Tại Trung Quốc, nhiều cư dân vẫn sống trong các khu dân cư cũ được xây dựng từ thế kỷ trước, nơi không đủ chỗ đậu xe với sự gia tăng nhanh chóng của xe điện.

Một khu dân cư cũ tại Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Việc lắp đặt trạm sạc tại những khu vực này gặp nhiều khó khăn do yêu cầu từ lưới điện. Do đó, các thiết bị sạc dự phòng di động thực sự trở thành giải pháp hữu ích cho những người sở hữu xe năng lượng mới.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc điện vẫn là một thách thức lớn tại nhiều quốc gia, các thiết bị sạc dự phòng di động có thể là một giải pháp hiệu quả, đặc biệt cho các nhà điều hành khách sạn, giúp họ nâng cấp dịch vụ mà không cần can thiệp vào lưới điện và với chi phí thấp.