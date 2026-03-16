Những mẫu ô tô điện giá rẻ nhất tại Việt Nam

(VTC News) -

Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng

Bestune Xiaoma đang là mẫu ô tô có giá bán rẻ nhất ở Việt Nam.

Bestune Xiaoma là mẫu ô tô có giá bán rẻ nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Xe thuộc phân khúc mini với thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, rất phù hợp cho việc di chuyển trong nội đô hoặc các quãng đường ngắn.

Với kích thước nhỏ gọn, Bestune Xiaoma có chiều dài 3.000 mm, chiều rộng 1.510 mm, chiều cao 1.630 mm và khoảng sáng gầm 130 mm.

Xe được trang bị động cơ điện đặt ở phía sau, có công suất 26 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 100 km/h và tầm vận hành lên đến 170 km cho mỗi lần sạc. Tuy nhiên, mẫu xe này không hỗ trợ tính năng sạc nhanh và cần tới 6 giờ để sạc đầy pin.

Một số trang bị và tính năng nổi bật của Bestune Xiaoma bao gồm camera lùi, cảm biến lùi, màn hình 7 inch sau vô lăng và 2 chế độ lái Eco/Sport.

Bestune là thương hiệu con của tập đoàn FAW đến từ Trung Quốc. Mặc dù có giá thành hấp dẫn, mẫu xe này vẫn gặp hạn chế về hệ thống trạm sạc và đại lý phân phối tại thị trường Việt Nam.

VinFast Minio Green: 269 triệu đồng

VinFast Minio Green sở hữu nhiều tính năng an toàn vượt trội.

VinFast Minio Green cạnh tranh trực tiếp với Bestune Xiaoma trong phân khúc xe mini 2 cửa, 4 chỗ ngồi. Với kích thước 3.090 x 1.496 x 1.663 mm và chiều dài cơ sở 2.065 mm, xe có khoảng sáng gầm đạt 166 mm.

Xe được trang bị động cơ điện đặt phía sau với công suất 40 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 80 km/h. Bộ pin 18,3 kWh mang lại tầm vận hành lên đến 210 km mỗi lần sạc, và khả năng sạc nhanh từ 10 - 70% chỉ trong 34 phút.

Minio Green có hai chế độ lái: Eco và Normal, phù hợp với nhu cầu di chuyển cơ bản trong đô thị.

Về trang bị, Minio Green có những tính năng cơ bản như đèn pha LED Projector, hệ thống treo sau độc lập, màn hình 7 inch sau vô lăng, điều hòa và 2 loa.

Đặc biệt, mẫu xe này còn ghi điểm với các tính năng an toàn vượt trội, bao gồm túi khí người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS, tạo nên sự an tâm cho người sử dụng.

VinFast VF 3: 305 triệu đồng

VinFast VF 3 có tầm vận hành lên đến 215 km.

VinFast VF 3 có giá 305 triệu đồng cho phiên bản Eco và 315 triệu đồng cho phiên bản Plus. VF 3 có kích thước tổng thể 3.190 x 1.679 x 1.622 mm. Xe sở hữu chiều dài cơ sở 2.075 mm, khoảng sáng gầm ấn tượng lên đến 191 mm và bộ mâm 16 inch.

Mẫu xe vẫn thuộc phân khúc xe điện mini, với thiết kế 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ điện đặt sau, cho công suất 40 mã lực và tốc độ tối đa 100 km/h khi pin còn trên 50%.

Pin LFP 18,64 kWh của xe cung cấp tầm vận hành lên đến 215 km theo tiêu chuẩn NEDC, với thời gian sạc nhanh từ 10 - 70% chỉ trong 36 phút. Chế độ lái Eco/Normal là trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất của VinFast VF 3 được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10 inch, không có màn hình sau vô lăng, phanh tay điện tử và gương chiếu hậu chế độ ngày/đêm.

Về tính năng an toàn, xe được trang bị ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cảm biến đỗ xe phía sau.

Phiên bản Plus còn được bổ sung thêm camera lùi, ốp la-zăng, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Wuling Bingo: 399 triệu đồng

Wuling Bingo cho phép sạc tại các trạm sạc công cộng tại Việt Nam.

Wuling Bingo có mặt tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Plus và Max, có giá lần lượt là 399 triệu đồng, 469 triệu đồng và 499 triệu đồng.

Mẫu Wuling Bingo 2026 được bổ sung tính năng tự động bật/tắt đèn chiếu sáng, cần số dạng cần gạt thay vì núm xoay, cùng với bệ tỳ tay mới. Đặc biệt, xe đã được nâng cấp lên chuẩn sạc CCS2, cho phép sạc tại các trạm sạc công cộng của bên thứ ba tại Việt Nam.

Cả ba phiên bản đều sử dụng chung động cơ điện với công suất 67 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Phiên bản Tiêu chuẩn và Plus có tầm vận hành lên đến 333 km, trong khi phiên bản Max có tầm vận hành 410 km.

Về tính năng an toàn, phiên bản Tiêu chuẩn được trang bị 2 túi khí, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn có 4 túi khí. Ngoài ra, tất cả các phiên bản đều được trang bị các tính năng như cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp, ga tự động và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.