Xe điện mini 4 chỗ giá 199 triệu đồng, đi 170 km mỗi lần sạc

Xe điện đang trở thành xu hướng toàn cầu và là giải pháp thiết thực cho vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn.

Trong bối cảnh Hà Nội chuẩn bị cấm xe máy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, mẫu ô tô điện mini Bestune Xiaoma thu hút sự chú ý như một lựa chọn di chuyển cá nhân hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Bestune Xiaoma, sản phẩm của tập đoàn xe điện Trung Quốc FAW, được thiết kế cho môi trường đô thị. Điểm nổi bật của mẫu xe là khả năng sạc dễ dàng tại nhà hoặc các trạm sạc PV liên kết, giúp hiện thực hóa mục tiêu điện hóa phương tiện cá nhân trên toàn quốc.

Với mức giá 199 triệu đồng, Bestune Xiaoma không chỉ cạnh tranh với Wuling Mini EV LV2-170 (231 triệu đồng) mà còn vượt trội hơn về quãng đường di chuyển, đạt 170 km sau mỗi lần sạc, hơn 50 km so với bản LV2-120 giá 197 triệu đồng.

Xe được trang bị camera lùi tiêu chuẩn, điều mà Wuling Mini EV không có ở phiên bản này, cùng với danh sách tính năng an toàn đầy đủ, thể hiện sự thấu hiểu của Bestune đối với nhu cầu của người tiêu dùng Việt, đặc biệt là phụ nữ và người mới lái.

Kích thước và thiết kế

Bestune Xiaoma có kích thước 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, chiều dài cơ sở 1.953 mm, nhẹ hơn một chút so với Wuling Hongguang Mini EV.

Với trọng lượng 715 kg và trọng tải tối đa 1.030 kg, xe dễ dàng di chuyển qua những con phố hẹp, quay đầu nhanh và đỗ xe không tốn diện tích, thậm chí có thể thay thế xe máy trong nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Hệ thống hỗ trợ lái tiêu chuẩn bao gồm camera lùi, cảm biến lùi sau và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giúp người lái, đặc biệt là những người mới, điều khiển xe an toàn trong khu vực đông đúc.

Thân xe unibody bằng kim loại chắc chắn mang lại độ bền và cảm giác tin cậy khi vận hành.

Nội thất và công nghệ

Bên trong, Xiaoma được thiết kế tối ưu hóa không gian cho cả 4 chỗ ngồi. Hàng ghế sau có thể gập phẳng hoặc gập độc lập 50/50 để mở rộng khoang chứa đồ. Bảng táp-lô mang phong cách hiện đại với màn hình LCD 7 inch hiển thị thông tin pin, mức tiêu thụ và chế độ lái (thông thường và thể thao).

Với mức giá 199 triệu đồng, Xiaoma đi kèm các công nghệ an toàn như ABS, EBD, camera lùi và cảm biến lùi sau. Xe có thể di chuyển tới 170 km mỗi lần sạc, với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ từ nguồn điện dân dụng 220V.

Khả năng vận hành

Bestune Xiaoma công bố quãng đường di chuyển tối đa là 170 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong chế độ Eco, hệ thống thu hồi năng lượng có thể gây cảm giác hơi giật, nhưng lại rất phù hợp khi di chuyển trong tình huống tắc đường.

Chuyển sang chế độ Sport, trải nghiệm lái trở nên mượt mà hơn, với phản ứng chân ga nhanh nhạy. Một điểm cộng nữa là tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rất hữu ích khi di chuyển trong đô thị có nhiều đường dốc.

Bestune Xiaoma không chỉ là một chiếc xe điện giá hợp lý mà còn là một sản phẩm được đầu tư nghiêm túc với thiết kế thông minh và tiện dụng.

Dù là thương hiệu mới tại Việt Nam, với sự hậu thuẫn từ FAW và cam kết lắp ráp trong nước, Bestune Xiaoma có tiềm năng chinh phục người tiêu dùng.

Cuộc cạnh tranh giữa Bestune Xiaoma và Wuling Mini EV hứa hẹn sẽ làm cho phân khúc xe điện mini trở nên sôi động hơn.