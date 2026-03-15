Ô tô điện có thật sự mất giá nhanh hơn xe xăng?

Trong bối cảnh ô tô điện ngày càng trở nên phổ biến tại Mỹ, nhiều người tiêu dùng vẫn lo ngại về việc giá trị của chúng sẽ giảm nhanh hơn so với xe chạy xăng. Tuy nhiên, liệu suy nghĩ này có đúng?

Ô tô điện hấp dẫn nhờ vào chi phí vận hành thấp, các chính sách ưu đãi từ chính phủ, sự phát triển của hạ tầng trạm sạc và giá bán ngày càng cạnh tranh. Sự chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đã làm cho thị trường ô tô cũ trở nên sôi động hơn.

Dù vậy, với nhiều người tiêu dùng, giá niêm yết không phải là yếu tố quyết định duy nhất; họ còn quan tâm đến giá trị bán lại của xe sau khoảng 3 - 5 năm sử dụng.

Trước đây, ô tô điện thường mất giá nhanh do sự phát triển công nghệ và chất lượng pin giảm sút. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy giá trị bán lại của ô tô điện và xe xăng hiện không còn chênh lệch quá lớn.

Theo dữ liệu của Recurrent Auto và Recharged, giá trị bán lại của xe điện chịu ảnh hưởng lớn bởi "sự lỗi thời". Với xe chạy xăng, một chiếc ô tô có tuổi đời 5 năm thường không khác nhiều so với xe mới về mặt kỹ thuật.

Trung bình, xe xăng mất khoảng 40 - 50% giá trị sau 5 năm, trong khi con số này đối với xe điện là 55 - 70%. Tuy nhiên, khoảng cách đang dần được thu hẹp.

Loại xe Giá xe mới Giá bán lại sau 3 năm Giá bán lại sau 5 năm Mất giá Xe điện 45.000 USD 22.500 USD - 24.750 USD 13.500 USD - 20.250 USD 55% – 70% Xe chạy xăng 45.000 USD 24.750 USD - 27.000 USD 22.500 USD - 27.000 USD 40% – 50%

Bảng tính mức giữ giá của xe điện và xe xăng trong cùng tầm giá 45.000 USD (Nguồn: Autoblog).

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị bán lại của xe điện bao gồm:

Thứ nhất là tình trạng pin. Đối với ô tô điện, tình trạng của bộ pin quyết định giá trị chiếc xe. Nếu pin còn tốt, ô tô điện sẽ giữ giá hơn trên thị trường xe cũ. Những xe vẫn còn trong thời hạn bảo hành (khoảng 8 năm hoặc hơn 160.000 km) thường có giá trị cao hơn.

Thứ hai là công nghệ. Những nâng cấp về phạm vi hoạt động và hiệu suất của ô tô điện có thể khiến các xe đời cũ mất giá nhanh chóng. Tốc độ phát triển công nghệ của ô tô điện được đánh giá là nhanh hơn nhiều so với xe chạy xăng.

Thứ ba là chính sách ưu đãi. Nhiều hãng xe đã liên tiếp đưa ra các chương trình ưu đãi giá bán để phổ cập xe điện, điều này cũng khiến cho xe điện đã qua sử dụng ngày càng mất giá hơn.

Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng xe điện thấp hơn xe xăng cũng là yếu tố quan trọng mà nhiều người tiêu dùng cân nhắc.

Trong vòng 5 năm, tổng chi phí chăm sóc xe điện thường thấp hơn 30 - 40% so với xe xăng. Người dùng xe xăng phải đối mặt với các chi phí như thay dầu định kỳ, thay bugi, đai truyền động và nhiều chi tiết đắt tiền khác.

Trong khi đó, với xe điện, người dùng chỉ cần quan tâm đến một số chi tiết như lốp, má phanh, dung dịch làm mát pin và các bản cập nhật phần mềm.