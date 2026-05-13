Đổi pin 1 phút, sạc miễn phí khắp nơi: Lý do người dùng chuộng xe điện VinFast

Linh hoạt cho mọi nhu cầu sử dụng

Điểm dễ thấy ở xe máy điện VinFast là người dùng không bị phụ thuộc vào một cách nạp năng lượng duy nhất. Tùy thói quen sử dụng, khách hàng có thể đổi pin nhanh, sạc tại trụ công cộng hoặc chủ động sạc tại nhà.

Với các dòng xe máy điện đổi pin như Evo, Feliz II hay Viper, người dùng sẽ chỉ mất chưa đến 1 phút thao tác. Hiện nay, VinFast đã triển khai tủ đổi pin trên toàn quốc, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa… Với mục tiêu 60.000 tủ đổi pin trong quý II/2026, hạ tầng của VinFast giúp người dùng có thể tìm điểm đổi pin gần nơi ở, nơi làm việc hoặc trên các tuyến di chuyển quen thuộc.

Không chỉ có đổi pin, người dùng xe máy điện VinFast còn có thêm phương án sạc tại trụ công cộng V-Green. Hiện các dòng xe máy điện VinFast đang được miễn phí sạc pin tại trụ sạc công cộng đến ngày 31/5/2027.

Nhờ mạng lưới cổng sạc được lắp đặt tại bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, khu dân cư và các tuyến giao thông trọng điểm, người dùng có thể tranh thủ sạc xe trong lúc đi làm, gửi xe, mua sắm hoặc đưa gia đình đi chơi. Với anh Nguyễn Đức Trọng, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đây là điểm khiến việc chuyển sang xe máy điện VinFast trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

“Gần công ty tôi rất nhiều trụ sạc nên việc sạc hàng ngày rất đơn giản. Cuối tuần đưa vợ con đi chơi thì ghé các trung tâm thương mại, vừa đi chơi vừa sạc pin nếu cần”, anh Trọng nói.

Nhờ sự kết hợp của nhiều giải pháp năng lượng, người dùng xe máy điện VinFast có thể linh hoạt lựa chọn hình thức phù hợp nhất với nhu cầu. Anh Lê Đức Anh, tài xế xe ôm công nghệ đang sử dụng VinFast Evo, nhận xét, lợi ích lớn nhất là không bị gián đoạn công việc khi cần nạp năng lượng.

“Trong trường hợp không tiện đổi pin, tôi vẫn có thể linh hoạt mang pin về nhà để sạc qua đêm, hoặc sử dụng các trụ sạc công cộng miễn phí khi di chuyển trên đường. Tính linh hoạt của các giải pháp tiếp cận năng lượng giúp tôi tăng thời gian vận doanh, từ đó tăng thêm được thu nhập”, anh Đức Anh chia sẻ.

Xe điện ngày càng dễ tiếp cận nhờ hệ sinh thái toàn diện

Từ góc nhìn tổng thể, chuyên gia ngành xe Nguyễn Long Châu khẳng định, sự kết hợp giữa chất lượng xe ổn định và đa dạng giải pháp sạc - đổi pin là yếu tố then chốt giúp xe máy điện VinFast ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế của người Việt.

Ngoài ra, theo ông, xe điện đang trở nên dễ tiếp cận hơn khi danh mục sản phẩm và hạ tầng hỗ trợ ngày càng rộng. Dải sản phẩm xe máy điện của hãng rất đa dạng, trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

“Bên cạnh đó, việc VinFast phát triển hệ thống xưởng dịch vụ trên toàn quốc, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hành”, ông Châu đánh giá.

Tổng hòa của các yếu tố trên, theo nhiều người dùng, VinFast đang tạo cú hích lớn cho xu hướng chuyển đổi sang xe máy điện tại Việt Nam. Nếu trước đây xe máy điện chủ yếu được xem là phương tiện cho nhu cầu đi lại ngắn trong đô thị, thì nay ngày càng nhiều người đã tự tin sử dụng xe điện với cường độ cao và đa dạng mục đích, từ đi học, đi làm tới chạy xe dịch vụ.

“Càng dùng càng cảm nhận rõ lợi thế của xe điện về sự tiện lợi, khả năng vận hành, tiết kiệm chi phí, đặc biệt là bảo vệ môi trường”, anh Trần Quốc Huy, chủ một cửa hàng kinh doanh online tại TP.HCM, cho biết. Đó là lý do gia đình anh cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Theo giới chuyên gia, khi hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng trải nghiệm sử dụng liên tục được nâng cấp, xe máy điện đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình Việt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xu hướng chuyển từ xe xăng sang xe điện tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian tới.