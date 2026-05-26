Rộ trào lưu chiên trứng ngoài trời trong những ngày nóng như rang

Những ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc và miền Trung, nền nhiệt phổ biến 38 - 40°C, nhiều nơi vượt 40°C. Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến cuộc sống, sinh hoạt trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt. Nhiều người hài hước nói rằng với mức nhiệt lượng khủng khiếp như hiện tại, chỉ cần mang chảo ra phơi một lát ngoài trời rồi đập trứng vào là trứng có thể tự chín mà không cần đến bếp ga hay bếp từ.

Để kiểm chứng điều này, cư dân mạng đua nhau bắt tay vào thực nghiệm rồi đăng ảnh, clip "báo cáo kết quả". Nhiều clip được đăng tải ghi lại chi tiết quá trình tự tay chiên trứng dưới lòng đường bê tông hoặc trên các mái tôn giữa cái nắng như thiêu như đốt.

Nhiều clip cho thấy, dầu nóng lên sau khoảng 5 phút cho vào chảo và sau khoảng 15 - 20 phút đập trứng vào, lòng trắng bắt đầu chín với biểu hiện đông lại và sém cạnh, còn lòng đỏ vẫn lỏng, tương tự món trứng ốp la lòng đào. Kết quả này khiến cư dân mạng càng "lắc đầu lè lưỡi" về nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời những ngày này.

Nhiều người sẵn sàng chấp nhận ra ngoài nắng để đu theo trào lưu chiên trứng giữa trưa. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh những bình luận mang tính cảm thán về thời tiết cực đoan, sự khó chịu, mệt mỏi trong đợt nóng kéo dài, không ít cư dân mạng lưu ý rằng chỉ nên coi việc "mang chảo ra đường chiên trứng" như một trò "đu trend" để giải trí chứ không nên thực sự coi đó là cách chế biến thực phẩm.

Nhiều người lo ngại món trứng này không đủ tiêu chuẩn an toàn để ăn: "Nhìn mấy bạn reviewer đem chảo ra đường chiên trứng trông thì chín tái đấy, nhưng thực chất bụi mịn, khí thải xe cộ bám đầy vào chảo dầu"; "Chưa kể thời gian phơi nắng chờ trứng chín lâu như vậy là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi"; "Nhiệt độ ấy chỉ đủ đông lại lòng trắng thôi"...

"Đu trend này cho vui và mang tính chất câu view là chính thôi, không nên đem sức khỏe ra đùa giỡn. Việc phơi quả trứng ngoài đường đầy bụi bặm, ruồi nhặng rồi ăn vào thì không đau bụng, tiêu chảy mới là chuyện lạ. Tốt nhất là muốn ăn thì cứ vào bếp bật bếp ga, bếp từ lên chiên cho lành, vừa nhanh vừa sạch sẽ".

Nói về khả năng làm chín trứng dưới trời nóng, Bếp trưởng Vũ Nhất Thông, Giám đốc Trung tâm Eric Vũ Cooking Class trả lời báo Thanh Niên rằng, các loại trứng gà, vịt, cút hoặc ngỗng có cấu tạo 3 phần, bao gồm lòng trắng loãng, lòng trắng đặc (phần bao quanh sát lòng đỏ) và lòng đỏ. Mỗi phần tương ứng với một mức nhiệt để nấu chín. Lòng trắng loãng và lòng đỏ chín ở khoảng 70°C, lòng trắng đặc khoảng 60°C và phải mất một thời gian nhất định.

Theo ông, với kiểu chiên trứng dưới nắng nóng khoảng gần 44°C thì khó xác định được đã chín hay chưa vì chưa đạt nhiệt độ đúng khi trứng chín.

Theo thí nghiệm của Tạp chí khoa học Live Science, Mỹ, trứng chiên ngoài trời ở nhiệt độ dưới 45°C, sau 20 phút, lòng trắng trứng đông lại một ít nhưng chưa chín, còn lòng đỏ thì vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, việc chiên trứng ngoài trời không thể làm chín món ăn, có thể gây đau bụng hoặc ngộ độc nếu cố thưởng thức.

Ngoài chuyện bàn luận về khả năng làm chín trứng khi đặt chảo ngoài trời nóng, cư dân mạng còn trao đổi về cách ăn uống để giữ gìn sức khỏe những ngày thời tiết "như đổ lửa". Thu Nga chia sẻ: "Thời tiết tầm này bước ra đường là như bước vào cái lò thiêu, mọi người nhớ chú ý bổ sung nước liên tục nhé, đừng đợi đến lúc khát khô cổ mới uống. Nhà mình dạo này lúc nào cũng thủ sẵn một bình nước lọc pha chút muối khoáng hoặc nấu nước đậu đen mang đi làm, vừa giải nhiệt vừa không lo bị mất điện giải do đổ mồ hôi quá nhiều",

Hải Yến bình luận: "Chế độ ăn uống mùa này cũng cần phải thay đổi để thích nghi với thời tiết. Nhà mình dạo này cắt giảm bớt mấy món chiên xào nhiều dầu mỡ hay đồ cay nóng, thay vào đó là tăng cường các loại rau xanh, trái cây mọng nước như dưa hấu, cam, bưởi và nấu các món canh thanh mát như canh rau má, canh bầu bí. Ăn uống nhẹ nhàng giúp cơ thể đỡ áp lực và giải độc tốt hơn hẳn".

Ngoài ra, cách mẹo thay đổi thói quen nhỏ trong cuộc sống để gìn giữ sức khỏe cũng được chia sẻ. Đào Quỳnh bình luận: "Nắng nóng mệt mỏi nên nhiều người có thói quen vừa đi ngoài đường về là nhảy vào phòng điều hòa bật mức thấp nhất hoặc đi tắm ngay cho mát. Mình khuyên thật lòng là tuyệt đối nên bỏ thói quen này vì cực kỳ nguy hiểm, rất dễ bị đột quỵ hoặc cảm phong hàn. Hãy ngồi nghỉ ở nơi thoáng mát cho ráo bớt mồ hôi và ổn định thân nhiệt rồi mới tắm rửa hay bật máy lạnh nhé".

Nhật Thùy viết: "Đừng để nhiệt độ phòng chênh lệch quá 7°C so với ngoài trời. Trước khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng tầm 15 phút, mình thường có thói quen tắt điều hòa hoặc chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút để cơ thể làm quen dần với hơi nóng bên ngoài, tránh tình trạng cơ thể bị sốc nhiệt khi thay đổi môi trường đột ngột".