Trào lưu ‘đứa trẻ nổi loạn’ là gì mà lôi cuốn từ già đến trẻ trên Tiktok?

Dân mạng đua nhau tham gia trào lưu "đứa trẻ nổi loạn", làm trái kỳ vọng của người khác.

Trào lưu "đứa trẻ nổi loạn" đang trở thành làn sóng mạnh mẽ "càn quét" khắp mạng xã hội, bắt nguồn từ một tài khoản ẩn danh khoe rằng: "Mẹ kêu tôi 12 giờ đi ngủ. Nhưng tôi 12 giờ 1 phút mới ngủ vì tôi là đứa trẻ nổi loạn".

Rất nhanh chóng, cư dân mạng từ trẻ đến già, từ nhân viên văn phòng đến người làm nghề tự do cũng sản xuất, đăng tải các clip có nội dung tương tự và "những đứa trẻ nổi loạn" trở thành từ khóa của một trào lưu mới. Về cơ bản, đây là xu hướng sáng tạo nội dung mà ở đó, người tham gia cố tình làm những công việc không đúng giờ (ví dụ: 10h tôi phải cho cháu ăn cơm nhưng 10h01 tôi mới nấu vì tôi là một người ông nổi loạn), hoặc đưa ra những phản ứng hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường trong một tình huống cụ thể (ví dụ: Mọi người bảo Duy ăn mặc bình thường nhưng Duy không làm vì Duy là đứa trẻ nổi loạn).

Không làm theo kỳ vọng là một điểm nhấn đặc sắc của trào lưu này. Mọi người thường định nghĩa "nổi loạn" là có hành động khác biệt và chống đối. Tuy nhiên trong trào lưu này, sự nổi loạn rất nhẹ nhàng được xem là cách để nhiều người kết nối với đứa trẻ bên trong mình – thực thể vốn luôn thích đùa nghịch và không thích sự dập khuôn.

Trào lưu "đứa trẻ nổi loạn" thu hút dân mạng từ trẻ đến già. (Ảnh chụp màn hình)

Sức hút của trào lưu "đứa trẻ nổi loạn" còn nằm ở tính đại chúng. Nó không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp. Từ các bạn trẻ gen Z, gen Alpha năng động đến các bậc phụ huynh, thậm chí là ông bà, đều có thể tham gia một cách hăng hái.

Những clip dí dỏm trong đó người lớn tuổi "nổi loạn" như một đứa trẻ bằng cách từ chối làm theo những quy tắc cứng nhắc hàng ngày thường có số lượt xem lớn và khiến ai cũng phải bật cười. Người già thấy như tìm lại được đứa trẻ trong mình, còn người trẻ cảm thấy mình được tự do thể hiện bản thân khi tham gia trào lưu này.

Cư dân mạng rôm rả bình luận: "Hóa ra bấy lâu nay mình không phải là người làm việc chậm chạp, mà thực chất mình đang âm thầm hưởng ứng trào lưu đứa trẻ nổi loạn"; "Cuối cùng cũng có một trào lưu sinh ra để dành riêng cho mình! Trước đây người ta gọi mình là thánh lề mề, nhưng từ nay hãy gọi mình là đứa trẻ tiên phong nổi loạn";

"Nổi loạn trên clip một chút, rồi đến công ty gặp sếp lại ngoan như cún, 8h phải checkin ở máy thì chẳng dám 8h01 mới chấm vân tay đâu, trừ thưởng đấy", Việt Hà viết.

"Bạn gái kỳ vọng nhắn tin tâm sự đến 23h. Thế nhưng là người yêu nổi loạn, tôi quyết định ngủ từ lúc 21h để rồi bị dỗi hết cả ngày hôm sau", Thanh Phong chia sẻ.

Nhiều người trẻ đủ ngành nghề cũng tham gia vào trào lưu "đứa trẻ nổi loạn" cùng bạn bè. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, trào lưu này rất dễ kết nối hội nhóm. Dân mạng rủ thêm bạn bè mình để cùng trở thành những đứa trẻ nổi loạn. Vũ Thành viết: "Bình thường cả nhóm hứa với nhau là 7h có mặt ở quán cà phê, nhưng nhờ đu trend mà cả lũ đều tự giác nổi loạn bằng cách làm chậm quá trình dắt xe ra khỏi nhà. Kết quả là 9h cả đám mới gặp nhau trong sự hân hoan".

Cũng theo trào lưu "những đứa trẻ nổi loạn" nhưng nhiều bạn trẻ lại hào hứng khoe cách "nổi loạn" theo kiểu chiều hướng tích cực. Bảo Quốc viết: "Mẹ biết tôi đi làm ở thành phố còn nhiều khó khăn, vậy nên bảo rằng dịp lễ 30/4 về quê không cần phải mua gì đâu. Là đứa con nổi loạn, tôi vẫn dành tiền tiết kiệm để mua cho mẹ chiếc áo mới và bố một đôi giày. Để rồi khi phải lên thành phố, tôi thành đứa con ngoan, mẹ cho rau củ thịt gì là cầm hết".

Với nhiều người, việc làm clip "nổi loạn" kiểu nhẹ nhàng, dí dỏm là cách họ gửi gắm thông điệp tích cực về sự chấp nhận bản thân. Trong cuộc sống, mọi người đều phải hành động, cư xử đúng và chuẩn, việc trở thành "đứa trẻ nổi loạn xíu xiu" là niềm vui nhỏ quý giá khi được thả lỏng, được cười đùa.