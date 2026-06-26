Ra mắt Bọt tắm gội Bobbychan: Lớp bọt siêu mịn nâng niu làn da bé yêu

(VTC News) -

Chăm sóc dịu nhẹ theo từng nhu cầu làn da bé

Trong những năm tháng đầu đời, làn da của bé vô cùng non nớt và nhạy cảm. Có bé dễ mẩn đỏ, có bé thường bị khô da sau khi tắm, cũng có những bé hiếu động, vận động nhiều. Thấu hiểu xu hướng chăm sóc cá nhân hóa, Bọt tắm gội Bobbychan mang đến 3 dòng sản phẩm chuyên biệt:

Nature Care: Phù hợp với bé sơ sinh có làn da nhạy cảm nhờ công thức chứa 9 chiết xuất thảo mộc tự nhiên, hỗ trợ làm dịu da, giảm mẩn đỏ và góp phần ngăn rôm sảy. Lớp bọt dịu nhẹ giúp mẹ an tâm sử dụng hằng ngày cho bé.

Soft Care: Giải pháp dưỡng ẩm tối ưu cho bé có làn da khô nhờ sự kết hợp của chiết xuất Tảo lục, Cherry Koken cùng 6 tinh chất dưỡng ẩm, giúp bổ sung độ ẩm cần thiết để da bé luôn mềm mại, mịn màng sau khi tắm.

Clean & Fresh: Dành riêng cho các bé hiếu động, ra nhiều mồ hôi. Với keo ong, cúc vạn diệp cùng 4 thành phần làm sạch, sản phẩm giúp loại bỏ mồ hôi hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ, đi kèm khả năng lưu hương dài lâu gấp 4 lần.

Trải nghiệm tắm gội tiện lợi, phù hợp với nhịp sống của mẹ hiện đại

Với nhịp sống bận rộn, sản phẩm tắm gội cho bé không chỉ cần an toàn mà còn phải tiện lợi. Bọt tắm gội Bobbychan sở hữu thiết kế vòi tạo bọt thông minh, chỉ cần một lần nhấn nhẹ là đã có ngay lớp bọt mềm mịn sẵn sàng sử dụng. Nhờ vậy, mẹ có thể dễ dàng thao tác bằng một tay trong lúc giữ bé mà không mất thời gian tự tạo bọt.

Kết cấu bọt siêu mịn dễ dàng len lỏi làm sạch các vùng khó tiếp cận như nếp gấp, kẽ tay hay kẽ chân mà không cần chà xát mạnh, giúp bảo vệ tối đa làn da mỏng manh của trẻ.

Đặc biệt, Bobbychan chú trọng yếu tố an toàn với thành phần thiên nhiên lành tính, cam kết không chứa Paraben và SLS/SLES (những hoạt chất dễ gây kích ứng và khô da). Sản phẩm đã được kiểm nghiệm da liễu tại Nhật Bản, đồng thời sở hữu hương thơm đạt tiêu chuẩn quốc tế IFRA dành riêng cho em bé.

Đến từ Unicharm - tập đoàn sản xuất tã trẻ em số 1 Nhật Bản, Bọt tắm gội Bobbychan là “mảnh ghép” hoàn hảo cùng tã Bobby mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho bé. Hiện sản phẩm đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc, cũng như các gian hàng chính hãng trên Shopee và TikTok Shop với nhiều ưu đãi hấp dẫn.