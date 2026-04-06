Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao

8h ngày 6/4, Quốc hội họp phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ 6/4 đến 12/4. Đợt 2 từ 20/4 đến 23/4 (dự phòng ngày 24/4 và 25/4).

Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Tại họp báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều 3/4, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, đảm bảo điều kiện kiện toàn thiết chế theo nhiệm kỳ mới.

Về công tác lập pháp, Quốc hội xem xét, thông qua: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.