Chủ tịch Quốc hội: Tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới

Sáng 5/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trước Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chúc mừng các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố vừa mới được bầu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, vai trò quan trọng của các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đối với thành công kỳ họp.

"Các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng, Phó đoàn lãnh đạo Đoàn thật tốt, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh thì hoạt động của Đoàn đại biểu sẽ góp phần cho thành công của kỳ họp", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phát huy cách làm hiệu quả, trước mỗi kỳ họp, việc gặp mặt Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, giải thích, trao đổi với các thành viên trong Đoàn, đảm bảo mỗi thành viên có thể nắm chắc các chủ trương lớn của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước; xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đồng thời quyết định các kế hoạch lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong vòng 5 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Ở những thời khắc khó khăn, thời gian gấp rút, nhiều việc hệ trọng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị... là cơ hội thử thách đối với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, chỉ qua công việc mới thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy; thể hiện sức bền, khả năng chịu áp lực, cường độ công việc lớn".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các Tổ đảng Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (Đợt 1: ngày 6-12/4, Đợt 2: ngày 20-23/4, dự phòng ngày 24 và 25/4).

Đúng 8h sáng 6/4 diễn ra phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).