Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội vào tuần sau

Thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại họp báo chiều 3/4, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết phiên trù bị của kỳ họp diễn ra vào chiều 5/4, khai mạc sáng 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 12/4. Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 23/4 (dự phòng ngày 24 và 25/4).

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Về công tác tổ chức, nhân sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, đây là nội dung trọng tâm và Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định nội dung này.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

"Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội", Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, công tác nhân sự chuẩn bị cho nhân sự Kỳ họp thứ nhất được tiến hành một cách rất chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình và đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng.

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp và pháp luật, Bộ Chính trị đã xây dựng phương án tổng thể về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét cho ý kiến.

"Sau đó là các nội dung này đã được hoàn thiện để trình Quốc hội quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ", bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Ủy ban Công tác đại biểu, việc Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thứ nhất, đây là bước kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, đảm bảo sự ổn định, liên tục và thông suốt trong hoạt động của hệ thống chính trị ngay sau bầu cử.

Thứ hai, quá trình này thể hiện rõ vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, trực tiếp quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt trong việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Thứ ba, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế và thúc đẩy tăng trưởng, việc lựa chọn, bầu và phê chuẩn đội ngũ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

"Đây không chỉ là công tác nhân sự mà còn là tiền đề quan trọng để mở ra một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng mới về đổi mới, về hành động và phát triển", bà Tạ Thị Yên khẳng định.