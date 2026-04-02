Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ: Đài Tiếng nói Việt Nam bước sang trang sử mới

Sáng 2/4, Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Lãnh đạo các đơn vị VOV tặng hoa, chúc mừng Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo Quyết định số 16 ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị, từ 1/4/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước; thực hiện chức năng đăng, phát thông tin chính thức của Đảng, Nhà nước; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước; giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hoá, trên lĩnh vực phát thanh và truyền thông; tổ chức cung cấp dịch vụ phát thanh, sản phẩm nội dung thông tin số, truyền thông đa nền tảng trên các hạ tầng kỹ thuật và môi trường số theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại, nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đài Tiếng nói Việt Nam có tên viết tắt tiếng Việt là TNVN; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Voice of Vietnam, viết tắt là VOV.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam gồm Tổng Giám đốc và không quá 4 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người đứng đầu Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước pháp luật về tổ chức, quản lý, điều hành, hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác quản lý nội bộ của cơ quan, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

Đài Tiếng nói Việt Nam có 23 đơn vị trực thuộc là đơn vị cấp vụ. Bên cạnh đó, Đài Tiếng nói Việt Nam có hệ thống cơ quan thường trú ở nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật. Các cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam ở nước ngoài tương đương tổ chức cấp phòng.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Vũ Duy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác quốc tế (VOV) công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Đỗ Tiến Sỹ tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ. (Ảnh: Minh Đức)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương là sự kiện trọng đại và lịch sử của VOV.

"Từ ngày 1/4, Đài Tiếng nói Việt Nam đã bước sang trang lịch sử mới", ông Đỗ Tiến Sỹ nói.

Khẳng định đây là niềm vinh dự và tự hào, Tổng Giám đốc VOV yêu cầu toàn Đài phải trăn trở, nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu xứng danh là "đài phát thanh quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước", "giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hoá, trên lĩnh vực phát thanh và truyền thông; tổ chức cung cấp dịch vụ phát thanh, sản phẩm nội dung thông tin số, truyền thông đa nền tảng trên các hạ tầng kỹ thuật và môi trường số", "xây dựng và vận hành mạng lưới thông tin ứng cứu khẩn cấp quốc gia trên sóng phát thanh"... theo yêu cầu của Bộ Chính trị nêu tại Quyết định số 16.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, trong quý 1/2026, VOV hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác, nhất là các nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ; thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Đài.

Đề cập đến Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra từ ngày 11-13/4 tại tỉnh Quảng Ninh với chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cho rằng đây là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 71 năm ngày giải phóng Vùng mỏ, là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng...

"Đây cũng sẽ là 'phép thử' với Đài Tiếng nói Việt Nam sau cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 63 đài phát thanh địa phương xuống còn 34. Là 'tác phẩm đầu tay' trong nhiệm kỳ này", Tổng Giám đốc VOV nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cho biết, theo thống kê có 73 đoàn tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII với 900 người; trong khuôn khổ liên hoan sẽ có 2 cuộc gặp gỡ thân mật do lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo VOV chủ trì với số người tham gia là gần 1.700 người; 667 người đăng ký tham dự hội thảo...

"Đến nay có 343 tác phẩm dự thi, là kỳ Liên hoan phát thanh có số tác phẩm lớn nhất, với nhiều điểm mới. Kỳ liên hoan đầy ắp dữ kiện và đặt ra yêu cầu rất cao. Tôi đề nghị tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam chung sức, đồng lòng tổ chức thật tốt kỳ liên hoan, với tinh thần đoàn kết thống nhất", Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nói thêm.