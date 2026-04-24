Quốc hội bổ sung hơn 13.700 tỷ đồng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024

Nghị quyết Bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024 được Quốc hội khóa XVI thông qua vào sáng 24/4 với 492/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Theo đó, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024 là 13.760 tỷ đồng, bao gồm tăng thu ngân sách Trung ương là 3.408 tỷ đồng; tăng thu ngân sách địa phương là 10.352 tỷ đồng.

Đồng thời, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024 với tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 3.402.379 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2023 chuyển sang năm 2024, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2023, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 3.587.655 tỷ đồng, bao gồm cả số chỉ chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025.

Bội chi ngân sách Nhà nước là 323.308 tỷ đồng, bằng 2,8% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 611.200 tỷ đồng.

Quốc hội giao Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước; đồng thời, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chính phủ cần tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng lập, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm; công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân sách Nhà nước gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách Nhà nước bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, tạm ứng chi ngân sách Nhà nước. Trong năm 2026, tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định; làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định.

Ngoài ra, Quốc hội lưu ý thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội trong quản lý, thu hồi số tạm ứng ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi đại biểu Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, năm 2024, kết quả thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán là kết quả của sự phục hồi kinh tế tích cực hơn so với dự kiến tại thời điểm xây dựng dự toán, trong quá trình thực hiện, hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và công tác quản lý thu được tăng cường.

Việc tăng thu ngân sách Nhà nước trong bối cảnh kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn đã giúp Chính phủ giảm bội chi, có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Về công tác quản lý nợ thuế của cơ quan thuế, theo báo cáo, trong tổng số nợ thuế năm 2024 do cơ quan thuế quản lý thì các khoản nợ liên quan đến đất là 63.208 tỷ đồng, chiếm 31,04% tổng số nợ. Số tiền nợ các khoản thu từ đất chiếm tỉ lệ lớn trong tổng nợ, trong đó có rất nhiều khoản nợ do vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án phát sinh do giao đất, cho thuê đất từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số tiền chậm nộp thuế đến thời điểm 31/12/2024 là 60.940 tỷ đồng, chiếm 37% tổng số tiền nợ thuế, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến hạn chế về dòng tiền và chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Số tiền thuế nợ từ thuế, phí là 73.753 tỷ đồng, chiếm 36,22% tổng số tiền thuế nợ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tập trung chủ yếu là nhóm nợ trên 1 năm mà nguyên nhân chủ yếu đến từ hậu quả của nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng dẫn đến một bộ phận người nộp thuế gặp khó khăn, rời bỏ thị trường, mất khả năng thanh toán.