(VTC News) -

Tiếng cười được xem là “ngôn ngữ chung” của nhân loại. Dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay phong tục, con người ở bất kỳ đâu cũng biết cười khi vui vẻ, thích thú hoặc để bày tỏ sự thân thiện. Tuy nhiên, nếu lắng nghe kỹ, nhiều người sẽ nhận ra tiếng cười của mỗi quốc gia lại mang những âm sắc và cách thể hiện rất khác nhau.

Vậy quốc gia nào có tiếng cười kỳ lạ nhất? Không có câu trả lời tuyệt đối bởi điều này phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Tuy nhiên, dưới góc độ ngôn ngữ và văn hóa, một số quốc gia sở hữu cách thể hiện tiếng cười được xem là đặc biệt hơn so với phần còn lại của thế giới.

Nhật Bản: Tiếng cười nhỏ và kín đáo

Trong văn hóa Nhật Bản, sự khiêm tốn và lịch sự luôn được đề cao. Vì vậy, nhiều người Nhật có xu hướng cười nhẹ, khép miệng hoặc dùng tay che miệng khi cười lớn, đặc biệt là phụ nữ.

Trên không gian mạng, người Nhật thường dùng “www” để thể hiện tiếng cười. Điều này xuất phát từ chữ “warai” (笑い), có nghĩa là “cười”. Khi gõ nhiều chữ “w” liên tiếp, người đọc sẽ hiểu đó là tiếng cười tương tự như “haha” trong tiếng Anh.

Đối với nhiều người nước ngoài, kiểu cười nhỏ nhẹ này có thể tạo cảm giác khá lạ vì khác hẳn tiếng cười sảng khoái thường thấy ở nhiều quốc gia phương Tây.

Hàn Quốc: “Kekeke” và “ㅋㅋㅋ”

Người Hàn Quốc hiếm khi viết “haha” trên mạng xã hội. Thay vào đó, họ sử dụng “ㅋㅋㅋ” hoặc “ㅎㅎㅎ”.

Ký tự “ㅋ” được phát âm gần giống âm “k”, vì vậy khi lặp lại nhiều lần sẽ tạo thành “kekeke”. Trong giao tiếp trực tuyến, số lượng ký tự càng nhiều thường thể hiện mức độ buồn cười càng lớn.

Ngày nay, cách biểu đạt này đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Thái Lan: Cười bằng... con số

Một trong những cách thể hiện tiếng cười độc đáo nhất thuộc về Thái Lan.

Trong tiếng Thái, số 5 được đọc là “ha”. Vì vậy, khi nhắn tin, người Thái thường gõ “555” để biểu thị tiếng cười “hahaha”. Nếu rất buồn cười, họ có thể viết “55555” hoặc nhiều hơn nữa.

Đối với những người lần đầu nhìn thấy, dãy số này dễ bị hiểu nhầm là một con số thông thường thay vì biểu tượng của tiếng cười.

Quốc gia nào có tiếng cười kỳ lạ nhất?. (Ảnh minh họa: AI)

Tây Ban Nha và các nước nói tiếng Tây Ban Nha: “Jajaja”

Nếu tiếng Anh dùng “hahaha”, người Tây Ban Nha lại viết “jajaja”.

Nguyên nhân là chữ “j” trong tiếng Tây Ban Nha được phát âm gần giống âm “h”. Vì vậy, “jajaja” thực chất được đọc gần giống “hahaha”.

Brazil: “Kkkkkk”

Người Brazil nổi tiếng với phong cách giao tiếp sôi nổi. Khi trò chuyện trực tuyến, họ thường sử dụng “kkkkkk” để biểu thị tiếng cười.

Đối với người không quen, chuỗi ký tự này có thể gây hiểu nhầm. Tuy nhiên, trong tiếng Bồ Đào Nha của Brazil, đây là cách thể hiện cảm xúc vui vẻ rất phổ biến trên mạng xã hội.

Việt Nam và nhiều nước nói tiếng Anh: “Haha”

Tại Việt Nam, “haha”, “hihi”, “hehe” hay “khà khà” đều được sử dụng tùy từng ngữ cảnh và sắc thái cảm xúc.

Trong khi đó, các quốc gia sử dụng tiếng Anh phổ biến nhất với “haha”, “hahaha”, “LOL” (Laughing Out Loud) hoặc có thể là các biểu tượng cảm xúc.

Những cách thể hiện này ngày càng trở nên phổ biến nhờ sự phát triển của mạng xã hội.

Quốc gia nào sở hữu tiếng cười “kỳ lạ” nhất?

Không thể khẳng định quốc gia nào có tiếng cười kỳ lạ nhất, bởi tiếng cười chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ hệ thống phát âm, cấu trúc ngôn ngữ và văn hóa của từng dân tộc.

Nếu xét về sự khác biệt đối với người nước ngoài, cách dùng “555” của người Thái Lan hay “ㅋㅋㅋ” của Hàn Quốc thường được xem là độc đáo nhất vì không liên quan trực tiếp đến từ “ha” như nhiều ngôn ngữ khác. Trong khi đó, “www” của Nhật Bản hay “kkkkkk” của Brazil cũng khiến không ít người lần đầu tiếp xúc cảm thấy khó hiểu.

Dù được thể hiện bằng âm thanh, chữ cái hay thậm chí là những con số, tiếng cười vẫn là biểu tượng của niềm vui và sự kết nối giữa con người. Những khác biệt này không chỉ phản ánh sự đa dạng của ngôn ngữ mà còn cho thấy bản sắc văn hóa riêng của mỗi quốc gia, góp phần làm cho giao tiếp toàn cầu trở nên phong phú và đầy màu sắc.