Quảng trường biển Sầm Sơn 'bùng cháy' trong đêm khai mạc lễ hội du lịch

Tối 25/4/2026, tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Sun Group phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện với nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn và pháo hoa mãn nhãn đã mở màn cho mùa du lịch hè sôi động, góp phần nâng tầm điểm đến hấp dẫn nhất xứ Thanh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Điểm hẹn mở màn mùa du lịch biển sôi động nhất miền Bắc

Không gian sân khấu hoành tráng, kết hợp công nghệ tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Lễ khai mạc năm nay có quy mô lớn với sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng thị giác ấn tượng. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành nhiều chương, tái hiện hành trình phát triển của Sầm Sơn từ một vùng biển truyền thống trở thành đô thị du lịch năng động, hiện đại.

Âm nhạc và vũ đạo truyền thống khắc họa chân dung Sầm Sơn giàu bản sắc.

Chương 1 với chủ đề “Huyền sử biển khơi” đã “vẽ” nên chân dung vùng đất Sầm Sơn và Thanh Hóa bằng âm nhạc, múa và nghệ thuật dân gian. Trải qua hàng triệu năm kiến tạo, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất phía Đông tỉnh Thanh Hóa cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa nên thơ với núi cao, biển rộng cùng nhiều di tích lịch sử nổi tiếng.

Một Sầm Sơn đang vươn mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện và trở thành điểm đến hàng đầu của du khách được khắc họa rõ nét trong chương 2: “Sầm Sơn ngày mới” qua phần trình diễn của các ca sĩ Phạm Anh Duy, Thu Hằng, nhóm nhạc Oplus...

Đô thị biển hôm nay kết tụ trọn vẹn tiềm năng, thành tựu của kỷ nguyên đổi mới cùng dòng chảy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng. Sự vận động không ngừng của quá khứ, hiện tại và tương lai đang tạo nên một Sầm Sơn mạnh về chất, đẹp về hình, thân thiện và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Chương 3 “Khát vọng rực rỡ” khuấy động không gian quảng trường biển bằng sự giao thoa giữa âm nhạc hiện đại và nét dân gian qua tiếng hát Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Tùng Dương… Những bản “hit” mang âm hưởng Việt Nam với tiết tấu sôi động đã tạo nên hình ảnh một Sầm Sơn rực rỡ với khát vọng vươn mình. Đêm hội khép lại với màn pháo hoa nghệ thuật bung nở rực rỡ trên bầu trời Sầm Sơn, chính thức mở ra mùa lễ hội hè đầy sôi động.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng từ vũ đạo, trình diễn ánh sáng đến mapping đương đại, chương trình không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên mà còn truyền tải khát vọng đổi mới của địa phương. Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 chính là cú hích quan trọng, giúp Sầm Sơn khẳng định vị thế một trong những điểm đến biển hàng đầu miền Bắc.

Du lịch Sầm Sơn chuyển mình mạnh mẽ

Những năm gần đây, Sầm Sơn chứng kiến sự chuyển mình rõ nét từ diện mạo đô thị đến chất lượng dịch vụ. Từ một điểm đến du lịch mùa vụ, phố biển đang từng bước trở thành đô thị du lịch hiện đại, đa trải nghiệm và phát triển bền vững.

Năm 2025 ghi dấu những con số ấn tượng của du lịch Sầm Sơn: 8,8 triệu lượt khách, phục vụ 17,38 triệu ngày khách, doanh thu đạt 17,48 nghìn tỉ đồng, chiếm hơn 50% tổng thu du lịch toàn tỉnh Thanh Hóa. Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách du lịch đến Sầm Sơn, với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng này đến từ chiến lược đầu tư hạ tầng đồng bộ, quy hoạch không gian biển và đặc biệt là sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược góp phần kiến tạo diện mạo mới cho Sầm Sơn, trong đó có Tập đoàn Sun Group. Không chỉ dừng lại ở các công trình du lịch – nghỉ dưỡng quy mô, Sun Group còn phát triển hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng từ lưu trú, giải trí đến các hoạt động văn hóa – lễ hội.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Công viên nước Sun World Sam Son – tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp hàng đầu khu vực – đã trở thành "thỏi nam châm" thu hút du khách.

Cách tiếp cận xây dựng hệ sinh thái thay vì điểm đến đơn lẻ của Sun Group đã chứng minh hiệu quả tại nhiều điểm đến trên cả nước, và được kỳ vọng sẽ tiếp tục kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách đến Sầm Sơn trong thời gian tới.

Khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Thanh Hóa, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Bắc, cho biết, việc đồng hành cùng lễ hội biển không chỉ nhằm góp phần tạo nên một sự kiện quy mô, hấp dẫn mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Sầm Sơn, Thanh Hóa đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

“Chúng tôi mong muốn cùng địa phương xây dựng Sầm Sơn thành điểm đến không chỉ sôi động vào mùa hè mà còn hấp dẫn quanh năm, với hệ sinh thái du lịch đa dạng và chất lượng cao”, ông Huy nhấn mạnh.

Lễ hội biển Sầm Sơn khẳng định sức hút điểm đến hàng đầu miền Bắc.

Lễ hội biển Sầm Sơn không chỉ là sự kiện mở màn mùa du lịch hè mà còn là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí diễn ra xuyên suốt trong năm. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn như Sun Group, Sầm Sơn đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, bổ sung các sản phẩm mới như du lịch đêm, lễ hội, sự kiện quy mô lớn…

Qua đó, không chỉ thu hút thêm du khách mà còn gia tăng trải nghiệm cho điểm đến. Song song với đó, địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh một Sầm Sơn văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Sự kết hợp giữa tiềm năng tự nhiên, chiến lược phát triển bài bản của địa phương và sự đồng hành của các nhà đầu tư lớn đang tạo nên một động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung. Trong đó, vai trò của Sun Group không chỉ dừng ở việc đầu tư hạ tầng, mà còn góp phần định hình phong cách phát triển hiện đại, bền vững cho điểm đến này.