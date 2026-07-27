Gìn giữ giá trị di sản, lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương

(VTC News) -

Trong số đó có 3 Di tích quốc gia đặc biệt gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn - biểu tượng văn hóa lâu đời của vùng đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk; Di tích danh lam thắng cảnh Gành Đá Đĩa với vẻ đẹp độc đáo hiếm có và Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Vũng Rô - địa chỉ đỏ gắn với những chiến công của tuyến vận tải chiến lược trên biển trong kháng chiến chống Mỹ.

Đắk Lắk còn có các Di tích quốc gia khác như: Di tích lịch sử Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh, Di tích khảo cổ Thành An Thổ, Di tích lịch sử Địa đạo Gò Thì Thùng, Di tích lịch sử Căn cứ của tỉnh Phú Yên cũ trong kháng chiến chống Mỹ và danh lam thắng cảnh Mũi Đại Lãnh - Bãi Môn.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn.

Thời gian qua, Ban Quản lý Di tích đã triển khai nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch từ các hoạt động phát huy giá trị di tích, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đắk Lắk đến du khách trong và ngoài nước.

Công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích luôn được đơn vị quan tâm, thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế để kịp thời phát hiện dấu hiệu xuống cấp của di tích, chủ động xây dựng kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các công trình xuống cấp tại di tích; phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cũng được đơn vị chú trọng với nhiều hình thức: thuyết minh, hướng dẫn tham quan, cung cấp thông tin giới thiệu di tích bằng mã QR tại di tích, trưng bày chuyên đề và tổ chức các chương trình trải nghiệm tại di tích.

Trên các nền tảng số, đơn vị thường xuyên đăng bài giới thiệu, truyền thông về giá trị và các hoạt động diễn ra tại di tích. Thông qua các hoạt động này, nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương được giới thiệu sinh động đến người dân và du khách.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Di tích luôn gìn giữ và phát huy giá trị các lễ hội, sự kiện văn hóa truyền thống gắn với các di tích. Nổi bật là Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng - một hoạt động thể thao dân gian độc đáo thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp đầu xuân.

Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa.

Lễ vía Bà Thiên Y A Na tại di tích Tháp Nhạn là hoạt động tín ngưỡng, văn hóa truyền thống được tổ chức trang trọng, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng.

Việc kết hợp giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững đang tạo động lực để các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương tiếp tục lan tỏa. Nhiều điểm di tích do Ban Quản lý Di tích quản lý đã trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với vai trò là “người giữ hồn” cho các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Di tích đang từng bước khẳng định vị thế trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, góp phần gìn giữ những dấu ấn văn hóa đặc sắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.