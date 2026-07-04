(VTC News) -

Thông tin trên được Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ, sáng 4/7.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Sơn cho biết, đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang.

“Tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó, mộ đủ điều kiện lấy mẫu là gần 20.000 mộ; bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định ADN. Rà phá bom mìn trên diện tích hơn 7.000 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang hơn 3.000 ha, đạt hơn 70% tiến độ. Bộ Công an tổ chức thu gần 95.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ hơn 50.000 mẫu”, Đại tá Sơn nói.

Trong thời gian 6 tháng cuối năm, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia các giải pháp để phấn đấu đạt được mục tiêu của chiến dịch đề ra. Rất mong các cơ quan báo chí cùng đồng hành để tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin để thực hiện được chiến dịch.

Đại tá Sơn khẳng định “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là Chiến dịch có tính chất toàn diện nhằm tạo ra sự đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, được biểu hiện cụ thể trong 5 mục tiêu:

Tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.

Hoàn thành việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên/tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Sơn, Chiến dịch phát động vào ngày 2/4 nhưng thời gian được tính từ ngày 15/3 đến ngày 27/7/2027. Tính đến ngày 4/7, Chiến dịch 500 ngày đêm đã bước sang ngày thứ 111, đạt được một số kết quả đáng chú ý.

Cụ thể, trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sỹ, trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thông tin, kết luận địa bàn, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cụ thể cho các đơn vị. Đồng thời kiện toàn các đội quy tập, hiện nay là 32 đội với quân số hơn 1.500 người.

Ông Sơn nêu rõ một giải pháp mới được Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia quyết liệt chỉ đạo thực hiện thời gian qua, đã đem lại hiệu quả rất thiết thực, đó là việc tổng hợp, rà soát các thông tin, nhất là hồ sơ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp để tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

“Vừa qua đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tại tỉnh Quảng Ngãi và TP.HCM. Đến nay, tại Quảng Ngãi đã tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ (ngày 29/6); tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng đang khảo sát dò tìm (dự kiến tổ chức Lễ khai quật vào ngày 6/7)”, ông Sơn nói.

Một điểm mới trong phương pháp dò tìm là đã kết hợp giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ với thực địa, kết hợp lời kể nhân chứng với sử dụng thiết bị hiện đại (radar quét ngầm) để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng phải đào đắp, phá dỡ trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Về công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ, đại diện Bộ Quốc phòng nhấn mạnh phải tổ chức bài bản, có quy trình chặt chẽ, khoa học.

Để hạn chế tối đa các nhầm lẫn, sai sót có thể xảy ra trong quá trình lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Phần mềm có chức năng số hóa, lưu trữ toàn bộ các thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu không bị lẫn lộn.

Đại tá Lê Văn Sơn thông tin, đến nay các quân khu của các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ với 3.500 người.

Về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Bộ Nội vụ đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 26 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; ban hành quyết định về Quy trình phối hợp và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Đại tá Lê Văn Sơn khẳng định đây là cơ sở để các địa phương dự toán bảo đảm kinh phí tổ chức lấy mẫu và phối hợp với các đơn vị giám định ADN tổ chức bàn giao nhận, lưu trữ, bảo quản, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ