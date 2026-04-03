Quảng Ninh triển khai loạt giải pháp hút 22 triệu lượt khách năm 2026

Chiều 3/4, tại cuộc họp thường kỳ quý I/2026, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin những mục tiêu cụ thể và giải pháp mà ngành sẽ triển khai để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Theo đó, ngành du lịch Quảng Ninh phấn đấu thu hút 22 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, 9,1 triệu lượt khách lưu trú và tổng thu từ du lịch dự kiến đạt 65.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2026, Quảng Ninh trở thành điểm sáng trong việc thu hút nhiều "đại gia" Ấn Độ chọn làm điểm tổ chức sự kiện.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Quảng Ninh triển khai một số giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh phát triển thị trường khách quốc tế, duy trì các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới; xúc tiến mở các đường bay charter quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; tăng cường kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước; tổ chức các chương trình khảo sát, xúc tiến, tham gia hội chợ du lịch trong và ngoài nước.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm du lịch hiện có; phát triển các sản phẩm mới như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các đề án trọng điểm như nâng tầm giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, phát triển hành trình “một điểm đến - hai di sản” (Hạ Long - Yên Tử), xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Vân Đồn - Cô Tô là khu du lịch quốc gia, xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản và kinh tế ban đêm.

Khách quốc tế đi tàu biển đến Quảng Ninh cũng đạt những tín hiệu tích cực nhờ hạ tầng được đầu tư bài bản, hiện đại.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; thực hiện nghiêm quy định về quản lý môi trường kinh doanh du lịch, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành.

Dự kiến trong năm 2026, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức khoảng 218 chương trình, sự kiện, hoạt động kích cầu du lịch, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy tăng trưởng du lịch.

Quảng Ninh chú trọng khai thác các thị trường gần, tiềm năng tại khu vực châu Á như: Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc)… Đồng thời, tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành nhằm xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với từng thị trường.

Sản phẩm thuyền buồm ba vách đỏ truyền thồng được phục dựng, trở thành điểm mới thu hút du khách đến với Hạ Long.

Quảng Ninh cũng khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch mới gắn với giá trị Di sản thế giới vịnh Hạ Long, Yên Tử và các điểm đến đặc sắc của tỉnh. Đồng thời, phát triển các sản phẩm du lịch mới như du lịch thể thao, du lịch đêm, du lịch trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Các địa phương tiếp tục triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm du lịch”, góp phần tạo sản phẩm đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh.

Trong dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5, Quảng Ninh sẽ tổ chức loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hứa hẹn tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm.

Theo kế hoạch, từ ngày 25/4 đến ngày 3/5, Quảng Ninh cũng sẽ tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026 với chủ đề “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”.

Sự kiện được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các phường Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy, Yên Tử; bao gồm 14 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, được tổ chức đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và yếu tố hiện đại, với sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội sôi động và giàu cảm hứng bên bờ Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Cũng tại cuộc họp thường kỳ quý I/2026, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông tin thêm nội dung kết quả triển khai thí điểm thông quan bình thường vào ngày cuối tuần tại luồng kiểm soát hàng hoá khu vực cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ ngày 7/3. Thống kê sau 4 tuần thí điểm (8 ngày), đã có tổng cộng 1.484 phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng trị giá hàng hóa đạt gần 160 triệu USD; tổng số tiền thu thuế nhập khẩu đạt trên 13 tỷ đồng. Hiện các lực lượng chức năng cửa khẩu đang tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nhằm tạo sự thông thoáng, thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.