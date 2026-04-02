Quảng Ninh lập tổ y tế thường trực 24/24h trên vịnh Hạ Long

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tổ trực y tế thường trực trên vịnh Hạ Long được triển khai từ ngày 2/4, có nhiệm vụ sẵn sàng sơ cấp cứu và xử trí kịp thời các tình huống phát sinh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu tỉnh Quảng Ninh đã bố trí một kíp cấp cứu thường trực tại đảo Ti Tốp (vịnh Hạ Long) - điểm đến thu hút đông du khách trong và ngoài nước.

Tổ y tế di chuyển bằng xuồng lưu động tới các điểm tham quan để trực ứng cứu, sẵn sàng tiếp cận nhanh, xử trí kịp thời các tình huống y tế phát sinh tại vịnh Hạ Long.

Kíp trực được trang bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế cùng các thiết bị hiện đại như máy thở di động, monitor theo dõi, cáng nổi…, bảo đảm đáp ứng hiệu quả yêu cầu cấp cứu trong điều kiện đặc thù trên biển.

Việc trực cấp cứu trên Vịnh Hạ Long được triển khai 24/24h. Kíp trực y tế di chuyển bằng xuồng lưu động tới các điểm tham quan để trực ứng cứu, sẵn sàng tiếp cận nhanh, xử trí kịp thời các tình huống y tế phát sinh, đảm bảo an toàn cho du khách trên vịnh.

Ngành Y tế Quảng Ninh cũng xây dựng phương án vận chuyển cấp cứu chặt chẽ, sẵn sàng kết nối với hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn để tiếp nhận, điều trị người bệnh trong thời gian nhanh nhất.

Bác sỹ trực đo huyết áp cho du khách nước ngoài vừa tham quan hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long ngày 2/4.

Theo bác sỹ Đặng Tiến Dũng, Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 Quảng Ninh, việc bố trí lực lượng y tế túc trực trên vịnh hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh sắp tới mùa cao điểm du lịch hè, khách du lịch ngày càng tăng. Công tác cấp cứu trên biển có nhiều đặc thù so với trên đất liền, đòi hỏi trang thiết bị chuyên dụng và kỹ năng xử trí linh hoạt.

Do đó, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu hiện đại sử dụng tại chỗ; xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đảm bảo xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra.

Việc bổ sung lực lượng y tế thường trực góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống phát sinh, hoàn thiện hệ thống đảm bảo an toàn, nâng tầm chất lượng dịch vụ du lịch.

Trước đó, tại vịnh Hạ Long triển khai Đội liên ngành thường trực sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn 24/24h nhằm ứng phó kịp thời với các sự cố thiên tai, cháy nổ, đảm bảo an toàn cho tàu du lịch và du khách.

Việc bổ sung lực lượng y tế thường trực trên Vịnh Hạ Long không chỉ hoàn thiện chuỗi bảo đảm an toàn trên vịnh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục khẳng định vị thế Quảng Ninh là điểm đến an toàn, hấp dẫn hàng đầu.